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Телеканал СТБ / Как появился Всемирный День Улыбки: история праздника

Как появился Всемирный День Улыбки: история праздника

Телеканал СТБ

В первую октябрьскую пятницу отмечается один из самых веселых праздников – Всемирный день улыбки 2018!  В этом году он припадает на 5 число. Это хороший повод с самого утра улыбнуться и провести в  хорошем настроении весь день. Помните, вселенная любит символические жесты, поэтому можно смело вставать на путь оптимизма 5 октября.

Благодарить за такой приятный день мы обязаны талантливого художника Харви Бэлла, к которому в 1963 году обратились представители страховой компании «State Mutual Life Assurance Company of America» с просьбой придумать логотип для компании. Художник предложил разработку, которая пришлась им по душе, и хорошо знакома сейчас каждому из нас – смайлик. Этот рисунок стал популярным в одно мгновение как в самой компании, так и по всему миру. А вот за разработку этого позитивного логотипа Харви Бэлл получил всего 50 долларов.

всемирный день улыбки

Харви Бэлл со своей знаменитой работой

В 1999 году, по инициативе самого художника, впервые был отпразднован Всемирный день улыбки!

Не забывайте, что кроме того, что улыбка делает вас счастливей и красивей, это еще и отличная терапия!

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Факты об улыбке:

Улыбка улучшает состояние иммунитета! Организм расслабляется, а нервная система успокаивается.

Улыбка избавляет от стресса и депрессии, ведь когда вы улыбаетесь, ваш организм насыщается гормонами счастья.

день улыбки

Улыбаясь, вы становитесь счастливей!

Оказывается, что улыбка даже помогает похудеть. Американские ученые, например, заявляют, что 15-минутный смех  сжигает количество калорий, которые равны одной плитке шоколада.

Улыбка больше привлекает мужчин, чем красивый макияж. В ходе эксперимента было доказано, что мужчины считают более привлекательных тех женщин, которые улыбаются, чем тех, кто красиво накрашен, но хмур.

Улыбка универсальна! В какой бы стране вы не улыбнулись, вас поймут правильно!

Улыбка поможет достичь и карьерных высот. Исследованиями признано, что бизнесмены более расположены к партнерам, которые улыбаются при встрече. Этот простой жест помогает быстрее установить контакт и расположить к себе.

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Улыбка поможет завоевать расположение к себе в считанные минуты!

Конечно, без улыбки не может прожить не только человек, но и животные!

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Улыбайтесь, улыбайтесь и еще раз улыбайтесь, делая счастливей себя и всех вокруг! :)

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