Читайте, когда магнитные бури в октябре 2018 могут повлиять на организм. Ведь иногда магнитное поле Земли изменяется настолько, что может серьезно ухудшить состояние здоровья. Календарь магнитных бурь на октябрь 2018 поможет вам заранее подготовиться к геомагнитным колебаниям. А психологические приемы борьбы с плохим самочувствием от эксперта программы «Все буде добре» Оксаны Зайцевой помогут вам оставаться в хорошем настроении. Давайте узнаем, когда ожидаются магнитные бури в октябре 2018 года.
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Второй осенний месяц будет достаточно спокойным, сильных магнитных бурь не предвидится. Серьезных вспышек на солнце не ожидается, будут лишь незначительные геомагнитные колебания.
1—10 октября
Магнитные колебания слабой силы. Но будьте внимательны, 8 октября ожидается средней величины магнитная буря. Необходимо поберечь себя в этот день, ведь возможно достаточно ощутимое ухудшение самочувствия и неприятные симптомы в виде мигрени, проблем с сердечно-сосудистой системой и давлением. Симптомы могут возникать за несколько дней до и после вспышек.
11—28 октября
Спокойный период. Серьезных вспышек на солнце не предвидится. Большинству людей не стоит переживать о своем здоровье. Слабые геомагнитные колебания могут ощутить только очень чувствительные люди.
29—30 октября
Ожидается небольшое отклонение от нормы, которое может оказать лишь незначительное влияние на человека. Следите за артериальным давлением, избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Пейте больше травяных настоек и чаев, таких как ромашка, пустырник, валериана.
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Как справляться с плохим самочувствием
Эксперт программы «Все буде добре» Оксана Зайцева рассказала, как относиться к магнитным бурям и какие психологические приемы использовать для борьбы с плохим самочувствием:
«Во-первых, как человек впечатлительный, эту информацию не отслеживаю, чтобы лишний раз не волноваться. Это помогает не настраиваться дополнительно на неблагоприятные условия.
Во-вторых, для меня безделье — повод искать дополнительные причины и разрешения на плохое настроение, поэтому всегда слежу за балансом загруженности своего графика. Необходимо выделять себе время на отдых.
В третьих, есть упражнения на визуализацию и медитацию, которые помогают справиться с недомоганиями и трудностями.
Вот одно из них: найдите удобное уединенное место. Сядьте удобно, закройте глаза и расслабьтесь. Теперь представьте себе место, где вы себя чувствуете максимально защищенным. Что это за место? Прочувствуйте эту эмоцию. Запомните это состояние, наполнитесь этой энергией. Побудьте в таком состоянии. Это место недоступно для невзгод, здесь только спокойствие, здоровье и полная безопасность. Такое состояние наполняет каждую клеточку вашего тела, вы легко и свободно принимаете это. Вы и такая защищенность — одно целое. Медленно откройте глаза и улыбнитесь!».
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