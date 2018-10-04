Сегодня, 4 октября 2018 праздник – Всемирный День Защиты Животных. Как появился этот день и для чего Всемирный День животных празднуется каждый год? Смотрите в материале, как относятся к животным звезды телеканала СТБ и кого они выбрали себе в домашные любимцы.
Ежегодно 4 октября весь мир отмечает День животных (Всемирный день защиты животных). Сегодня этот праздник насчитывает свою 87-ю годовщину. Зародился он в 1931 году во Флоренции, на международном конгрессе сторонников движения в защиту животных.
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Считается, что эта дата была выбрана не случайно: 4 октября отмечается день памяти католического святого Франциска Ассизского, который является покровителем животных существ. По многим легендам, святой мог общаться с животным миром.
Общества защиты животных организовывают различные мероприятия и акции по всему миру в этот день, чтобы обратить внимание людей на актуальные проблемы животного мира и окружающей среды. Важно, что такие действия направлены не только в сторону диких животных, но и домашних питомцев, ведь даже в наши дни случаи жестокого обращения с домашними любимцами достаточно распространены.
Помните, что всем братьям нашим меньшим нужна забота, ласка и ваша любовь. Они обязательно ответят вам тем же!
У многих ведущих телеканала СТБ также есть свои домашние любимцы, фотографиями которых они часто делятся в соцсетях. Например, Михаил Присяжнюк очень любит свою собаку по кличке Ричмонд, порода лабрадор:
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Ричик попросил сфоткаться! Всем доброе утро! #народныйадвокат #ричад #доброеутро #понедельник
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Скорее бегите домой!!! Дооооождь!!!!! ⛈⚡️ #народныйадвокат #ричик #дождь Публикация от Михаил Присяжнюк (@mikhailprisiazhniuk)
А Надежда Матвеева, ведущая передачи «Все буде добре», очень любит своих двух котов, фотографии которых можно увидеть у нее в instagram:
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Вам тоже кажется, что он вот-вот заговорит?) О чем, по-вашему, думает Сантис с таким выражением лица (морды))))??? #надеждаматвеева #сантис #котики #cat #серыйкот #мысливслух #любимец Публикация от Nadezhda Matveeva (@nadezhda_vsebudedobre)
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Ленивое воскресенье, это все что нужно тебе, мама:- говорит Цылик. Но мама, любит свою работу! и прийдет туда в субботу, и в воскресенье, и вообще, выходные – для слабаков, уважаемый Цылик:- отвечает Мама. Публикация от Tatyana Litvinova (@tanita_litvinova)
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Когда так холодно, хочется обниматься и любиться))) Публикация от Tatyana Litvinova (@tanita_litvinova)
А например, Елена Мельник, стилист и визажист телеканала СТБ, подобрала маленького котенка на улице, выходила его и теперь ищет ему хорошие руки. Возможно, вы давно о таком мечтали:
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Наша ручная львица #кошка #абиссинец #нашамалышка #любовь #животные #нашасемья #счастьеесть #жизньпрекрасна Публикация от Lena Melnyk (@lenamelnyc)
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