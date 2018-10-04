Сегодня, 4 октября 2018 праздник – Всемирный День Защиты Животных. Как появился этот день и для чего Всемирный День животных празднуется каждый год? Смотрите в материале, как относятся к животным звезды телеканала СТБ и кого они выбрали себе в домашные любимцы.

Ежегодно 4 октября весь мир отмечает День животных (Всемирный день защиты животных). Сегодня этот праздник насчитывает свою 87-ю годовщину. Зародился он в 1931 году во Флоренции, на международном конгрессе сторонников движения в защиту животных.

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Считается, что эта дата была выбрана не случайно: 4 октября отмечается день памяти католического святого Франциска Ассизского, который является покровителем животных существ. По многим легендам, святой мог общаться с животным миром.

Общества защиты животных организовывают различные мероприятия и акции по всему миру в этот день, чтобы обратить внимание людей на актуальные проблемы животного мира и окружающей среды. Важно, что такие действия направлены не только в сторону диких животных, но и домашних питомцев, ведь даже в наши дни случаи жестокого обращения с домашними любимцами достаточно распространены.

Помните, что всем братьям нашим меньшим нужна забота, ласка и ваша любовь. Они обязательно ответят вам тем же!

У многих ведущих телеканала СТБ также есть свои домашние любимцы, фотографиями которых они часто делятся в соцсетях. Например, Михаил Присяжнюк очень любит свою собаку по кличке Ричмонд, порода лабрадор:

А Надежда Матвеева, ведущая передачи «Все буде добре», очень любит своих двух котов, фотографии которых можно увидеть у нее в instagram:

Татьяна Литвинова, ведущая передачи «МастерШеф», часто делится фотографиями своего котика Цылика, подписывая их забавными диалогами:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Когда так холодно, хочется обниматься и любиться))) Публикация от Tatyana Litvinova (@tanita_litvinova) 17 Янв 2018 в 5:12 PST

А например, Елена Мельник, стилист и визажист телеканала СТБ, подобрала маленького котенка на улице, выходила его и теперь ищет ему хорошие руки. Возможно, вы давно о таком мечтали:

А отдают они котенка потому, что у них есть взрослая кошка Киара, фото которой также можно увидеть в instagram Елены Мельник:

А у Эктора Хименеса Браво есть пес Чоко, которому даже создали специальную страницу в Instagram, чтобы можно было наблюдать за его активной жизнью:

Сегодня, 4 октября, именно тот день, чтобы прийти домой и порадовать своего домашнего любимца. Проведите с ним больше времени, поиграйте, порадуйте вкусненьким, ведь они любят нас просто за то, что мы есть!

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