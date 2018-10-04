PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Всемирный день защиты животных: все о празднике

Всемирный день защиты животных: все о празднике

Телеканал СТБ

Сегодня, 4 октября 2018 праздник – Всемирный День Защиты Животных. Как появился этот день и для чего Всемирный День животных празднуется каждый год? Смотрите в материале, как относятся к животным звезды телеканала СТБ и кого они выбрали себе в домашные любимцы.

Ежегодно 4 октября весь мир отмечает День животных (Всемирный день защиты животных). Сегодня этот праздник насчитывает свою 87-ю годовщину.  Зародился он в 1931 году во Флоренции, на международном конгрессе сторонников движения в защиту животных.

Больше по темеХэллоуин 2018: история и традиции праздника

Считается, что эта дата была выбрана не случайно: 4 октября отмечается день памяти католического святого Франциска Ассизского, который является покровителем животных существ. По многим легендам, святой мог общаться с животным миром.

день защиты животных

Общества защиты животных организовывают различные мероприятия и акции по всему миру в этот день, чтобы обратить внимание людей на актуальные проблемы животного мира  и окружающей среды. Важно, что такие действия направлены не только в сторону диких животных, но и домашних питомцев, ведь даже в наши дни случаи жестокого обращения с домашними любимцами  достаточно распространены.

Помните, что всем братьям нашим меньшим нужна забота, ласка и ваша любовь. Они обязательно ответят вам тем же!

У многих ведущих телеканала СТБ также есть свои домашние любимцы, фотографиями которых они часто делятся в соцсетях. Например, Михаил Присяжнюк очень любит свою собаку по кличке Ричмонд, порода лабрадор:


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ричик попросил сфоткаться! Всем доброе утро! #народныйадвокат #ричад #доброеутро #понедельник

Публикация от Михаил Присяжнюк (@mikhailprisiazhniuk)

 

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Скорее бегите домой!!! Дооооождь!!!!! ⛈⚡️ #народныйадвокат #ричик #дождь Публикация от Михаил Присяжнюк (@mikhailprisiazhniuk)

А Надежда Матвеева, ведущая передачи «Все буде добре», очень любит своих двух котов, фотографии которых можно увидеть у нее в instagram:

 

Татьяна Литвинова, ведущая передачи «МастерШеф», часто делится фотографиями своего котика Цылика, подписывая их забавными диалогами:

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Когда так холодно, хочется обниматься и любиться))) Публикация от Tatyana Litvinova (@tanita_litvinova)

А например, Елена Мельник, стилист и визажист телеканала СТБ, подобрала маленького котенка на улице, выходила его и теперь ищет ему хорошие руки. Возможно, вы давно о таком мечтали:

 

А отдают они котенка потому, что у них есть взрослая кошка Киара, фото которой также можно увидеть в instagram Елены Мельник:

 

 

 

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Наша ручная львица #кошка #абиссинец #нашамалышка #любовь #животные #нашасемья #счастьеесть #жизньпрекрасна Публикация от Lena Melnyk (@lenamelnyc)

А у Эктора Хименеса Браво есть пес Чоко, которому даже создали специальную страницу в Instagram, чтобы можно было наблюдать за его активной жизнью:
Сегодня, 4 октября, именно тот день, чтобы прийти домой и порадовать своего домашнего любимца. Проведите с ним больше времени, поиграйте, порадуйте вкусненьким, ведь они любят нас просто за то, что мы есть!

4 октября отмечается международный день животных

Больше по теме: Когда Украина переводит часы на зимнее время в 2018 году

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить