6 выпуск «Зважені та щасливі»-8 начнется уже сегодня в 20:00. Команды ждет сюрприз – появление финалистов прошлого сезона. Сами участники столкнутся с новыми препятствиями на пути к стройному телу. Не только физические, но и моральные испытания они будут проходить, чтобы в дальнейшем улучшать неразрывные семейные отношения.
6 выпуск «Зважені та щасливі»-8 ответит на вопросы:
- Почему в восьмом сезоне самого весомого проекта страны вернутся Руслана Писанка и Игорь Исаков?
- Почему дети будут бороться с собственным детскими страхами отдельно от родителей?
- Кому удастся побороть свой страх? А кто без взрослых не сможет?
- А также самое главное событие недели – битва за место на проекте. Какая семья составит компанию Зеленым и Коричневым в тройке самых слабых?
- И кто, невзирая на глубину и невероятно холодную воду, все же сможет выбороть право остаться в лагере без обсуждения и голосования?
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Не пропустите проект, который меняет не только тела, но и жизни участников. Включайте телеприемники уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ и болейте за своих фаворитов!