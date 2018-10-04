6 выпуск «Зважені та щасливі»-8 начнется уже сегодня в 20:00. Команды ждет сюрприз – появление финалистов прошлого сезона. Сами участники столкнутся с новыми препятствиями на пути к стройному телу. Не только физические, но и моральные испытания они будут проходить, чтобы в дальнейшем улучшать неразрывные семейные отношения.

6 выпуск «Зважені та щасливі»-8 ответит на вопросы:

Руслана Писанка и Игорь Исаков ? Почему в восьмом сезоне самого весомого проекта страны вернутся

Почему дети будут бороться с собственным детскими страхами отдельно от родителей?

Кому удастся побороть свой страх? А кто без взрослых не сможет?

А также самое главное событие недели – битва за место на проекте. Какая семья составит компанию Зеленым и Коричневым в тройке самых слабых?

И кто, невзирая на глубину и невероятно холодную воду, все же сможет выбороть право остаться в лагере без обсуждения и голосования?

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Не пропустите проект, который меняет не только тела, но и жизни участников. Включайте телеприемники уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ и болейте за своих фаворитов!

Video: В 6 выпуске «Зважені та щасливі»-8 вернутся Руслана Писанка и Игорь Исаков 6 выпуск Зважені та щасливі-8 начнется с возвращения Русланы Писанки и Игоря Исакова. Что ждет зважених на 6 неделе Зважені та щасливі 2018

Video: В 6 выпуске «Зважені та щасливі»-8 вернутся Руслана Писанка и Игорь Исаков 6 выпуск Зважені та щасливі-8 начнется с возвращения Русланы Писанки и Игоря Исакова. Что ждет зважених на 6 неделе Зважені та щасливі 2018

Video: В 6 выпуске «Зважені та щасливі»-8 вернутся Руслана Писанка и Игорь Исаков 6 выпуск Зважені та щасливі-8 начнется с возвращения Русланы Писанки и Игоря Исакова. Что ждет зважених на 6 неделе Зважені та щасливі 2018

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