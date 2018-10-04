Редакция сайта STB.UA собрала для вас подборку трендов «Модный маникюр-2018». Дизайнеры решили удивить модниц смелыми узорами, необычными сочетаниями цветов и броскими декорами. А вот звезды СТБ предпочитают классические формы и натуральные оттенки. Проявите свою индивидуальность, выбрав маникюр по душе. Все модные тенденции маникюра 2018 в нашем материале!

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Маникюр 2018: форма ногтей

Длинные, овальные или остроконечные

На смену коротким ногтям формы «мягкий квадрат» возвращаются длинные овальные или остроконечные ногти. Именно они стали одной из главных новостей последних мировых Недель моды. Например, модели шоу Jeremy Scott вышли на подиум с маникюром алого цвета на длинных ногтях. В повседневной жизни такая форма не всегда удобна и практична, но она идеально подходит для праздничных и концертных образов.

Вита Евтушина, ведущая «Вікна-новини», предпочитает все же классические формы и оттенки на ногтях: «Я сторонница классики. Мне нравится, когда без излишеств, когда ногти выглядят ухоженно и естественно. Поэтому предпочитаю прозрачные и телесные оттенки. Я — за сдержанность лаков и помад. Почему-то кажется, что ведущая новостей не должна отвлекать зрителя красными ногтями. Но если уж захочется нанести яркий лак, то выберу темно-бордовый цвет. Это классика маникюра».

Короткие ногти формы «мягкий квадрат»

Но, куда бы ни дул ветер моды, многие поклонницы маникюра на коротких ногтях останутся верны своим предпочтениям. Для них также придумали необычные стильные дизайны.

Елена Мельник, стилист и визажист телеканала СТБ, также советует придерживаться этой тенденции: «Сейчас модны ногти покороче, форма — квадрат с закругленными углами или овал. Также актуальны белый цвет и все натуральные оттенки».

Кроме того Елена поделилась с нами фото своего последнего маникюра, где была использована техника аэрография:

И до этого у Елены Мельник был всегда актуальный френч:

Модный маникюр 2018: цвет

Драгоценные металлы

Еще одним хитом 2018 года стали ногти цветов драгоценных металлов. Этот дизайн удачно смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях. Маникюр данной цветовой палитры не оставит ноготки незамеченными, но при этом расскажет всем о вашем безупречном вкусе.

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Разноцветный маникюр

Оригинальный разноцветный маникюр также в топе 2018 года. Сочетание разных цветовых палитр и дизайнов подходит для творческих нестандартных личностей, готовых экспериментировать и рисковать. Главное правило данного дизайна — проявить фантазию. Почувствуйте и вы себя художником, сделав такой оригинальный маникюр.

«Цієї миті рік потому», как правило, делает нейтральный маникюр: «В связи с тем, что у меня несколько проектов одновременно, я ношу идеальный для меня светло-бежевый маникюр с миндалевидной формой ногтя». Даша Трегубова , ведущая проекта, как правило, делает нейтральный маникюр:«В связи с тем, что у меня несколько проектов одновременно, я ношу идеальный для меня светло-бежевый маникюр с миндалевидной формой ногтя». Больше по теме: Модные стрижки 2018: варианты в фотографиях

Пастельные цвета

Этот маникюр никогда не выйдет из моды. В последние годы палитра пастельных, нюдовых оттенков изрядно увеличилась, и теперь можно подобрать цвет не только под определенный образ, а и под свой индивидуальный цветотип кожи. Маникюр в светлых пастельных оттенках всегда смотрится стильно и аккуратно. Идеальный вариант для любительниц элегантности и величественности в образе.

Татьяна Литвинова, судья проекта «МастерШеф», в большинстве случаев выбирает телесные оттенки и натуральные формы: «Я к маникюру отношусь очень трепетно — для меня это такая себе сакральная история. В моей жизни было всего две маникюрши: одна в Одессе, вторая в Киеве. Их можно возвести в ранг психотерапевтов, священников, которые отпускают грехи и так далее. Вот настолько эти люди близки, потому что руки для меня — это что-то очень важное. Всегда, когда знакомлюсь с кем-то, обращаю внимание в первую очередь на руки. За своими руками я слежу всегда очень тщательно. Что же до моды и тенденций в маникюре, то я никогда (!) не клеила никакие камушки, не разрисовывала свои ногти, не делала накладные ногти, длинные, острые, квадратные и прочее. У меня всегда натуральные коротенькие ногти. Да, я могу выбрать какой-то яркий лак: красный или коралловый. Но никогда — зеленый, синий, фиолетовый, желтый или разноцветный маникюр. Сейчас вот, летом, под загорелую кожу, считаю, что лучшим украшением станут нюдовые, бледно-розовые оттенки. Меня мама так научила, что девушка должна быть красива своей молодостью, от нее должно пахнуть чистотой. И, наверное, этот стереотип перешел во все сферы жизни. В том числе и маникюр должен только подчеркивать мою природную красоту».

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Черный маникюр

Такой цвет маникюра не очень полюбился работодателям, но зато имеет поклонниц среди творческих неординарных личностей. Главное правило такого маникюра – аккуратность. Сочетайте его с минимумом макияжа, как на модных показах Jill Stuart, Lela Rose, и ваш образ будет безупречным!

Красный маникюр

Вечная классика. Подберите тот оттенок лака, который идеально подходит к вашему цветотипу кожи, и наслаждайтесь стильным безупречным маникюром!

Юлия Янчар, ведущая «Вікна-новини»: «Летом я люблю яркие цвета, которые придают легкости в образе. Лично себе выбираю более пастельные оттенки, чтобы мой маникюр не отвлекал внимание зрителей от главного».

Перламутровые оттенки

Этот дизайн перекликается с маникюром цветов драгоценных металлов. Но в отличие от последнего перламутровый имеет больше вариаций и интересных дизайнерских решений. Тут фантазии в помощь различные втирки, акриловые пудры, блестки и мелкие жемчужинки. Также идеи для вдохновения подскажет шоу Bibhu Mohapatra.

Мирослава Ульянина, ведущая проекта «Зважені та щасливі», предпочитает в маникюре натуральность: «Я очень долгое время вообще не покрывала ногти лаком, делала только косметический маникюр. Сейчас все-таки делаю маникюр, потому что это очень красиво смотрится в кадре, когда ногти блестят. Но я все-таки за максимальную натуральность, поэтому выбираю всегда или френч, или нежный легкий оттенок лака. Я считаю, что в первую очередь ногти должны быть ухоженными и здоровыми: тогда даже без маникюра они выглядят красиво и опрятно. Все-таки я сторонник того, чтобы либо вообще не покрывать ногти лаком, либо покрывать оттенками, приближенными к натуральным».

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Маникюр: узоры

Лунный маникюр

В 2018 лунный дизайн вновь будет на пике популярности! Чем вычурнее и креативнее ваш маникюр, тем больше шансов идти в ногу с модой. Экспериментируйте с цветами, формами лунки, узорами. Интересным решением является полоска, которая не очерчивает лунку, а, наоборот, перечеркивает ее наискосок.

Интересные детали

Второе название этого дизайна – «маникюр с изюминкой». Здесь выигрышным вариантом будут как необычные интересные узоры, так и привлекающие внимание детали, например имитация драгоценных камней или элементы бижутерии. А на модном показе Philipp Plein к ногтям моделей и вовсе прикрепили золотые цепи! Поэтому не бойтесь экспериментировать, а подчеркните свою индивидуальность интересным элементом декора.

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