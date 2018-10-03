«МастерШеф»-8 тепло принимает всех, кто серьезно относится к кухне и старается. Но конкуренцию и отбор никто не отменял. Потому не все 20 участников идут дальше, и сегодня снова один кулинар покинул «МастерШеф»-2018.

В 12 выпуске «МастерШеф»-8 покинула Вера Волга.

Самая мудрая и опытная участница кулинарного шоу шла в ногу с молодежью, а иногда даже обгоняла их в ловкости и скорости! Вера Петровна — всегда позитивная и активная, и даже покидала проект без капли негатива.

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Видимо, мудрость лет делает свое дело. А юным кулинарам и неокрепшим умам нужно только поучиться у Веры Петровны позитивному мышлению, силе воли и выдержке.

К сожалению, она покинула «МастерШеф»-2018, но точно надолго запомнилась и судьям, и участникам, и зрителям!

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