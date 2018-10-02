В 11 выпуске «МастерШеф»-2018 кулинары-аматоры будут готовить необычный продукт. На поверхностях участников окажется не какая-нибудь курица или форель, а осьминог! Как же они справятся с таким ингредиентом? Узнаем уже в 11 выпуске.

Уже в этот вторник на «МастерШеф»-8 приготовят блюдо из осьминога! Этот заморский продукт введет участников в ступор, но девушки быстро справятся с удивлением и возьмут процесс в свои руки.

С помощью отборного чувства юмора, позитивного настроя и кулинарного таланта участницы покажут, что на кухне им не страшен даже такой «зверь», как осьминог!

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Кроме того, в 11 выпуске «МастерШеф»-2018 кулинары-аматоры покажут, у кого из них лучше музыкальный слух. Ведь отгадывать рецепты по звуку – это вам не шуточки!

Увлекательные конкурсы и многое другое увидите уже в 11 выпуске «МастерШеф»-8 на телеканале СТБ.

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