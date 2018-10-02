Сегодня празднует юбилей судья «Х-фактор»-9 Андрей Данилко! Он является автором бесчисленных всенародных хитов. Смотрите в подборке лучшие песни Верки Сердючки ко дню рождения легенды украинской сцены в исполнении участников «Х-фактор»!

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Андрей Данилко – один из самых успешных украинских артистов, который наиболее известен своим образом Верки Сердючки. Уже не первый десяток лет он покоряет сердца жителей не только нашей страны, но и всего мира.

Группа Yurcash — « Горілка »

Международное признание Андрей завоевал в 2007 году. Тогда он в образе все той же проводницы с песней «Dancing Lasha Tumbai» занял почетное второе место на Евровидении, став настоящей сенсацией. Следует отметить, что авторитетное британское издание The Guardian назвало номер Сердючки «лучшей песней, которая не выиграла Евровидение».

Группа Detach — « Dancing Lasha Tumbai »

Почти каждая песня Андрея Михайловича — о любви. О самом наболевшем и сокровенном для каждого.

Никулина Алёна — « Я рождена для любви »

У Андрея Михайловича больше всего двойников по миру среди всех артистов постсоветского пространства и не только.

Третяк Инна — « Я не поняла »

Три года подряд (2016-2018 гг.) Андрей Данилко – судья национального отбора «Евровидения». Также он продолжает искать самых талантливых исполнителей как член жюри в шоу «Х-фактор».

Андрей Костюк — «Пирожок»

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Редакция сайта stb.ua поздравляет Андрея Данилко с днем рождения и желает, чтобы все всегда было хо-ро-шо!

Уже в эту субботу, 6 октября, вы увидите любимого артиста в продолжении 9 сезона шоу «Х-фактор». Не пропустите!

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