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Телеканал СТБ / Что подарить учителю на День учителя 2018?

Что подарить учителю на День учителя 2018?

Телеканал СТБ

Традиционно в первое воскресенье октября Украина отмечает праздник одной из самых важных профессий – День учителя! В этом году празднование припадает на 7 октября. Конечно, этот день является знаменательным не только для преподавателей, но и для учеников и их родителей, которым нужно запастись подарками.  Любому педагогу также будет приятно, если вы дополнительно поздравите его с Днем учителя в стихах или смс-кой. Но что именно, собственно, подарить учителю? Какие подарки будут приятны каждому педагогу, а от каких вариантов лучше отказаться? Узнайте в нашем материале!

Цветы и конфеты – стандартная, но всегда хорошая идея. Педагог сможет насладиться вкусностями даже дома, вспоминая о любимой работе.

что подарить учителю на день учителя 2016

Если вы не знаете, что подарить учителю, то цветы и конфеты всегда уместный вариант, хоть и не замысловатый

Также этот вариант можно интегрировать в более солидный и оригинальный, например, подарив интересный цветок в горшке или композицию со сладостями и фруктами в корзинке.

что подарить классному руководителю на день учителя

Также учителю можно подарить цветок в горшке

что подарить учителю на день учителя

Если вы не знаете, что подарить учителю – корзина из сладостей и фруктов будет всегда уместна и приятна

Подарки по интересам вы можете презентовать в том случае, если наверняка уверены в их корректности и актуальности, например, сертификат на посещение мастер-класса по увлечению вашего наставника, книга, которую давно мечтал получить учитель и т.д.

Тематические подарки. Каждому интересен предмет, который он преподает. Приложив немного усилий и фантазии, можно найти оригинальные варианты. Например: учитель географии, скорее всего, обрадуется красивому глобусу или интересной современной карте (если он любит путешествовать, можно рассмотреть варианты скретч-карт), а учитель истории с радостью насладится красочной исторической книгой.

что подарить учителю

Учителю можно подарить тематический или профессиональный подарок

Канцелярские принадлежности. Красивые аксессуары могут украсить как  рабочее место педагога, так и пригодиться дома.

Подарки своими руками. Если ученики хотят поздравить учителя коллективно, он наверняка обрадуется красивому плакату с общими фото, поделками и аксессуарами ручной работы.

Хорошим осенним подарком также может стать набор с красивой чашкой и ароматным чаем.

Многие подарки, к которым зачастую прибегают родители и ученики, являются некорректными и могут с легкостью испортить праздник, например:

– Деньги. Конечно, это практично, ведь преподаватель сам может определить, на что их потратить, но это абсолютно неэтично. Учитель может не только отказаться от такого презента, но и неправильно его понять.

– Косметика. Даже если педагог женщина, от такого подарка лучше отказаться, ведь угадать предпочтения в этом деле достаточно сложно. Да и воспринять такой презент можно неоднозначно.  

– Алкоголь и табак также не стоит рассматривать, даже если педагог мужчина. Лучше ограничиться хорошим кофе или отдать предпочтение другому варианту.

Главное для педагога, как и для любого человека, ваше внимание! Подойдите к вопросу выбора подарка ответственно, постарайтесь учесть предпочтения, и у вас точно получится устроить запоминающийся День учителя!  

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