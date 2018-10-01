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Телеканал СТБ / Маникюр осень 2018: модные тенденции от редакции СТБ

Маникюр осень 2018: модные тенденции от редакции СТБ

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Ухоженные руки – гордость каждой девушки, а маникюр – это не просто покрытие ноготков лаком, а неотъемлемая деталь завершенного образа! Какие цвета, формы и принты актуальны в маникюре осенью 2018 года? Это стоит знать каждой моднице!

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Итак, чтобы быть в тренде, обратите внимание на:

1. Разноцветный маникюр. Одними из самых актуальных цветов этой осени считаются нюдовые оттенки,  особенно когда каждый ноготь окрашен в другой цвет. Яркие отттенки также приветствуются.

маникюр осень 2018

разноцветный маникюр осень 2018

2. Цвет бургунди. Для любительниц яркого образа этот вариант идеален! Если вы захотите визуально сделать маникюр мягче – добавьте блестки и линии более светлых тонов.

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бургунди маникюр осень 2018

3. Нюд. В этом сезоне будут невероятно популярны  простота и минимализм. Аккуратный маникюр и лак прозрачного или телесного цвета – элегантно и стильно.

маникюр осень 2018

4. Формы. Мягкость и изящность линий – главный тренд этой осени. Квадратные и жесткие формы уходят на второй план, предпочтение отдается естественным и округлым.

маникюр осень 2018

5. Маленький акцент. Геометрия, градиент, кружевной маникюр, лунный нейл-арт, зигзаги и волны – все это можно смело использовать. Актуальной также остается матовость, как в принтах, так и в виде полноценного покрытия.

маникюр осень2018

маникюр осень 2018

маникюр осень 2018

Помните, если ваши руки ухожены – вы всегда в тренде. Смело экспериментируйте с осенним маникюром!

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