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Телеканал СТБ / Корреспондент «Вікна-новини» Сергей Еременко стал учителем

Корреспондент «Вікна-новини» Сергей Еременко стал учителем

Телеканал СТБ

В рамках подготовки нового спецпроекта программы «Вікна-новини» на СТБ ко Дню учителя корреспондент Сергей Еременко решился на уникальный эксперимент – он устроился в гимназию учителем украинского языка и литературы. В новом цикле сюжетов под названием «День учителя» он расскажет, с какими проблемами приходится сталкиваться школьным педагогам в своей работе и почему система образования строже армии.

вікна новини

«Это самый крутой эксперимент, в котором я приму участие. Вместе с «Вікна-новини» мы расскажем, что думают украинские  преподаватели о школьной программе, своей зарплате и реформе образования; о коллегах, родителях, оценках и ВНО; что им болит, а что радует, – сообщает Сергей Еременко. – Я покажу учительскую жизнь глазами учителя, а не журналиста. И попробую объяснить – почему, несмотря на стабильно невысокие зарплаты, учителя не идут из школы. Почему профессия педагога потеряла престижность – и как ее вернуть. И почему система образования – строже армии».

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вікна новини

На протяжении недели корреспонденту «Вікна-новини» предстоит совмещать обязанности преподавателя украинского языка и литературы с обязанностями классного руководителя 11 класса.

вікна новини

«Мне дали читать украинский язык и литературу в 5-х, 6-х, 8-х и 11-х классах. Я был уверен, что все будет очень легко – у меня диплом учителя украинского языка и литературы, и некоторый опыт работы в школе есть. Однако теперь, чтобы удачно стартовать, я должен за короткое время переделать и доработать кучу всего», – рассказывает Сергей Еременко.

вікна новини

Что удастся выяснить автору спецпроекта – узнайте в программе «Вікна-новини» на СТБ уже с 1 октября.

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