Стало известно, когда стартует 19 сезон проекта «Битва экстрасенсов». Первый сюжет мистического шоу зрители увидят уже 7 октября в 19.00. Больше подробностей о новом сезоне читайте в материале!



Уже более 10 лет проект поражает невероятными способностями участников, сложными испытаниями, а также шокирующими историями героев – людей, которые обращаются за помощью.

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Премьерный выпуск «Битвы экстрасенсов» обещает быть особенно интересным. Так, зрители смогут увидеть всех конкурсантов, которые прошли отбор, а также оценить способности каждого во время первого испытания. Некоторые представители специально приедут в Украину из других стран – Армении, Грузии, Турции, чтобы принять участие в борьбе за титул победителя.

В составе жюри будут: дважды победитель «Битвы экстрасенсов» в Украине Алена Курилова и победитель 16 сезона проекта Сурен Джулакян. Также будет еще больше невероятных заданий для участников и душещипательных историй от героев проекта.

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Смотрите захватывающий сезон шоу «Битва экстрасенсов»-19 с 7 октября каждое воскресенье в 19.00!

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