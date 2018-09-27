Хэллоуин 2018: как и где отпраздновать

Кроме того, что праздник Хэллоуин традиционно отмечается в англоязычных странах, он набирает обороты популярности и в Украине. С каждым годом, в ночь с 31 октября на 1 ноября, вы можете увидеть все больше зловещих тыкв, ужасающего декора, таинственных незнакомцев в страшных костюмах и прочих традиционных для этого праздника атрибутов. Мы уже рассказывали о том как подобрать образ к этому празднику, а теперь расскажем как и где провести ночь на Хеллоуин 2018 так, чтобы она принесла массу удовольствий и запомнилась надолго.

Зловещий праздник в разных странах мира отмечается с присущим национальности колоритом. К примеру в Ирландии, на родине Хэллоуина, практически на каждом окне можно увидеть известную тыкву, а дети облачаются в ужасающие костюмы и отправляются за сладостями к соседям. Кроме того, в преддверии праздника, ирландцы любят печь специальный пирог, который предсказывает будущее.

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А вот в США и Канаде, где Хэллоуин считается самым популярным, улицы и дома просто утопают в конфетах и традиционном для этого дня декоре. Ежегодно устраивается много мероприятий, вечеринок и парадов. Кстати, вырезать неизменный атрибут, Светильник Джека, из тыквы, начали именно в США. До этого зловещими лицами декорировались репы и картошка.

В Украине традиция празднования Хэллоуина появилась не так давно. Однако с каждым годом его популярность набирает обороты. Куда отправиться накануне Хэллоуина в этом году? Мы подобрали лучшие варианты как провести этот день так, чтобы максимально проникнуться атмосферой этого праздника.

Куда пойти на Хэллоуин в 2018?

Бал у Воланда

31 октября, 20:00

Д12, ул. Десятинная, 12

Стоимость: 700 грн

Хотите выбрать главную Маргариту вечера? А может, выпить коктейль от мистического бармена? Приходите на бал у Воланда и окунитесь в знаменитую атмосферу булгаковской истории, вечной и мистической. Также вас ждет шоу-балет грешниц, сеанс черной магии и многое другое.

Рукописи горят. Halloween в музее Булгакова

30–31 октября, 20:00–22:00

ул. Андреевский спуск, 13

Стоимость: 400 грн

В эту необычную ночь вы сможете окунуться в настоящую мистическую атмосферу в музее Булгакова на Андреевском спуске, 13. На мероприятии действует коктейльный дресс-код: девушки – черное с элементами серебряного, мужчины — черно-белое, бабочки приветствуются.

Хэллоуин на Лысой горе

31 октября, 19:00–23:00

Контрактовая площадь

Стоимость: 250 грн

Вас ждут гадания у костра, волшебное зелье, знакомства с новыми людьми и прогулка по ночному Киеву. На мероприятии расскажут легенды Андреевского спуска, познакомят с традициями праздника и многое другое. Приходите и окунитесь в атмосферу Хэллоуина по-киевски!

Halloween horror night 2018

27–28 октября, 17:00

пр-т Победы, 112

Стоимость: 200 грн

Устрашающий грим, 13 часов живой электронной музыки и сумасшедших танцев. Вас ждет жаркое мексиканское зрелище! На мероприятии будут зажигать фонари, расставлять свечи на кладбище, разрисовывать черепа и лица, пить текилу и, как всегда, веселиться до утра.

Ну а если у вас нет возможности или желания посетить вышеперечисленные мероприятия, то прочувствовать всю атмосферу праздника помогут фильмы:

Кошмар перед Рождеством

Американский полнометражный кукольный анимационный фильм-мюзикл режиссера Генри Селика, а также продюсера и сосценариста Тима Бертона. По сюжету, главный герой, житель города Хэллоуина, находит портал в город Рождества и, чтобы избавиться от однообразия, решает отмечать новый праздник.

Сияние

Фильм культового американского режиссера Стэнли Кубрика. Действие картины разворачивается в отеле под названием «Оверлук», куда приезжает устраиваться смотрителем писатель — Джек Торренс. Администратор отеля рассказывает герою о том, что ранее там произошло чудовищное убийство, которое совершил один из предыдущих смотрителей. Джек не придает рассказу серьезного значения. А зря…

Ведьма из блэр: Курсовая с того света

Культовый фильм ужасов 1999 года, снятый представителями независимого американского кино. История о трех студентах киноотделения колледжа, которые заблудились и бесследно исчезли в лесах штата Мэриленд, во время сьемок курсового проекта о местной легенде — ведьме из Блэр.

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