Пятый выпуск «Зважені та щасливі»-8 уже сегодня разъединит детей с родителями в новых испытаниях. Восьмой сезон «Зважені та щасливі» — это сезон родителей и детей, которые теряют лишние килограммы и преодолевают семейные проблемы. В течение месяца дети продолжали жаловаться на родителей и им казалось, что в другой семье им было бы гораздо лучше. И дети знали — родителей не выбирают. Однако не на этой неделе!

На 5 неделе родителям придется узнать свою кровинку по публикациям в интернете. А те, кому эта задача покажется непосильной из-за равнодушия к своему чаду, — проведут неделю с чужим ребенком!

В пятом выпуске «Зважені та щасливі»-8 на новоиспеченные пары ждет сверхтяжелые испытания высотой и разлукой. Наталья Валигурская из синей команды будет искать общий язык со своей тезкой и будущей невесткой Натальей Мотыкой. Сможет ли новоиспеченная пара собраться на испытании, или резкий характер Желтой потянет пару на дно?

Пройдет еще одно невероятное липкое испытание, которое заставит участников открыть все карты. А Оля Нестерова из розовой команды останется без поддержки отца! Лагерь выберет аутсайдеров и им достанется самый большой антибонус за всю историю проекта — минус три килограмма на весы.

И впереди самое весомое событие недели — взвешивание. Новоиспеченным парам придется распределять в командах заработанные бонусы. И это распределение кардинально изменит финальные результаты! Кроме того, не пропустите после взвешивания откровения мамы Мирославы Ульяниной в рубрике «Стоп. Анорексия». Это не оставит вас равнодушными!

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5 неделя «Зважені та щасливі»-8 разъединит семьи и будет способствовать созданию новых. Не пропустите страсти на первом свидании Саши и Наташи…

Усаживайтесь поудобнее сегодня в 20:00! Будет горячо!

Video: 5 выпуск «Зважені та щасливі»-8 разъединит детей с родителями Зважені та щасливі 8 сезон 5 выпуск заставит родителей провести неделю отдельно от детей. Что еще ждет на пятой неделе Зважені та щасливі 2018

Video: 5 выпуск «Зважені та щасливі»-8 разъединит детей с родителями Зважені та щасливі 8 сезон 5 выпуск заставит родителей провести неделю отдельно от детей. Что еще ждет на пятой неделе Зважені та щасливі 2018

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