Сейчас на «МастерШеф» 2018 осталось 18 из 20 лучших кулинаров страны. В 10 выпуске шоу мы увидим, как проект покидает еще один член, уже сформировавшейся, кулинарной семьи. Кто же это будет, узнаем уже сегодня в 10 выпуске «МастерШеф»-8.

Дарина Рубан в 10 выпуске «МастерШеф» 2018 будет примерять новый модный фартук. Какого он цвета? Подойдет ли он в тон ее ногтей, туфель и настроения?

Новая битва черных фартуков определит, кто же снова покинет «МастерШеф» и навсегда оставит кухню Эктора Хименес-Браво.

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Кто же эти 17 счастливчиков, которые сумеют пройти нелегкие испытания от жюри? Все это и многое другое мы увидим уже сегодня в 10 выпуске «МастерШеф»-8.

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