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Телеканал СТБ / Когда начинаются осенние каникулы в школе

Когда начинаются осенние каникулы в школе

Телеканал СТБ

Совсем скоро во всех школах Украины начнутся каникулы, во время которых ученики смогут отдыхать целую неделю. Планируйте отдых с детьми заранее, ведь в это время золотая осень как раз в самом разгаре. Когда в Украине будут осенние каникулы, узнайте в материале!

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В осенней четверти учеба продлится до 26 октября, ведь потом начинаются выходные.

И уже с 29 октября по 4 ноября 2018 года в школах Украины будет тихо и спокойно, ведь ученики в это время отдыхают дома, и заниматься с ними приходится не учителям, а родителям.

Но 5 ноября 2018 года уже нужно будет приступить к занятиям, потому что осенние каникулы обычно длятся всего неделю.

Продлится вторая четверть до 29 декабря включительно (так как этот день является рабочей субботой, а 31 декабря 2018 года, понедельник, выходным).

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