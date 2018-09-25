В 9 выпуске «МастерШеф»-2018 участники превратятся в скаутов. Чтобы приготовить свои блюда, кулинарам-аматорам нужно будет добывать продукты. Судьи приготовили для команд увлекательные конкурсы, подобные настоящему спортивному ориентированию. 8 сезон «МастерШеф» продолжает удивлять!

Кулинары-аматоры на «МастерШеф»-8 учатся не только изысканно готовить разнообразные блюда, но и выживать в самых непредсказуемых условиях!

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Владислав Кирякулов будет показывать мастер-класс по разведению костра! Всего-то понадобится глицерин, марганцовка и ловкость рук. Но! Вера Волга же знает лучше. Самая мудрая и опытная участница проекта будет всем подсказывать, наставлять.

Но не всем нужен такой ценный помощник. Вот Владиславу, например, комфортно самому решать, как добывать огонь.

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