24 сентября в программе «Вікна-новини» на СТБ стартует спецпроект «Шукав долі в чужім полі» корреспондента Бориса Сачалко. В цикле сюжетов речь пойдет об украинцах, которые выезжают за пределы Украины с целью трудоустройства. Почему они выбирают для работы другие страны и действительно ли там так хорошо, как многим из нас кажется, телезрители узнают в ближайших четырех сериях спецпроекта.

«У многих из нас есть друзья или родственники, которые выехали из Украины. По крайней мере у меня таких друзей много. Наверное, каждый из нас задумывался над возможностью уехать. И я не буду врать: я не исключение. Сериал «Шукав долі в чужім полі» – это попытка осмыслить сразу несколько вещей: почему едут и действительно ли так хорошо за рубежом. И что делать нам, украинцам, для которых Украина – родной дом», – отмечает Борис Сачалко.

Ежегодно из Украины выезжает 1 миллион украинцев. Большинство из них – на заработки. Возраст половины трудовых мигрантов составляет до 30 лет. В связи с этим уже сейчас появляются проблемы на украинском рынке труда, а в будущем и вовсе некому будет работать. В фокусе спецпроекта – Польша и то, что эта страна предлагает украинским работникам.

В этом году поляки уже на уровне государства, а не частных рекрутинговых агентств, открыли во Львове Центр трудоустройства в Гданьске и пустили лоукост. Там предлагают выгодные условия труда, упрощенную систему трудовой легализации, карту поляка, карту побыту. И украинцы этим пользуются. В 2017 году Польша предоставила украинцам аж 900 тысяч рабочих виз.

«Тенденция последних лет показала: выезжают молодые, с хорошим образованием. Мы сосредоточились на Польше, поскольку критическая часть работников едет туда. Мы прошли с ними весь путь – от дома до места работы, чтобы понять все нюансы трудоустройства. Лично я был шокирован тем, насколько поляки нуждаются в украинцах. Почти каждый тамошний эксперт говорил, что польская экономика не сделала бы такого прорыва за последние несколько лет без украинцев. И поляки не остановятся, они собираются упрощать легализацию иностранцев. За украинцев уже в ближайшее время будет бороться Германия, там видят невероятный опыт соседних поляков. Украине нужно чем-то отвечать, потому что скоро у нас будет некому работать. Чем отвечать – об этом в заключительной серии спецпроекта», – сообщает автор цикла сюжетов.

Video: Трудоустройство за границей: «Вікна-новини» выяснят, почему украинцы ищут работу в других странах В программе Вікна-новини на СТБ стартует спецпроект Шукав долі в чужім полі корреспондента Бориса Сачалко о трудоустройстве за границей.

Смотрите спецпроект «Шукав долі в чужім полі» с 24 по 27 сентября в программе «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.