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Телеканал СТБ / Что можно и чего нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы — рассказала экстрасенс Фекла

Что можно и чего нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы — рассказала экстрасенс Фекла

Телеканал СТБ

Сегодня,  21 сентября украинцы будут праздновать Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник посвящен рождению матери Иисуса Христа Марии, в семье праведных Иоакима и Анны. Ясновидящая и участница 18 сезона «Битвы экстрасенсов» Фекла рассказала, что необходимо делать в этот день.

21 сентября православные христиане издавна обращались к Пресвятой Богородице. Они просили благословения и защиты, а также благодарили и почитали Деву Марию. Рождество Пресвятой Богородицы входит в список самых важных православных праздников в году, соответственно, этот день окутан многими традициями и запретами.

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рука со свечей
Рождество Пресвятой Богородицы: что можно делать 21 сентября

Как рассказала ясновидящая Фекла, именно в этот день желательно возносить молитвы и проводить обряды:

  • Молитвы об избавлении от бесплодия и от духовной пустоты будут особенно действенными, как и обряды на зачатие.
  • Не лишним будет попросить у Матери Божией семейного счастья эти мольбы также будут услышаны.
  • Фекла отмечает, что для благополучия в доме принято утром идти в храм и ставить свечи к иконе Пресвятой Богородицы: «На низ свечи одевается листочек, на котором пишутся просьбы к Марии Богородице. Затем смотрим: с какой стороны листочек обгорит та просьба и будет исполнена. А если сгорит весь лист все просьбы были услышаны».
  • Для приумножения красоты экстрасенс советует умываться до восхода солнца водой из источника или реки.  
  • По словам Феклы, хорошо в этот день сжечь старую обувь и одежду в костре. Такой обряд проводится для избавления от порч и негативов.
  • Детей следует обязательно искупать с молитвой к Пресвятой Богородице для очищения и защиты.

Ясновидящая при этом отмечает, что если в этот день руки испачкаются в чем-то черном следует ждать хорошего предложения или карьерного  роста.

свечи

Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 21 сентября
Как и во многие православные праздники, на Рождество Пресвятой Богородицы можно делать далеко не все:

  • Лучше отказаться от занятия уборкой и любого тяжелого физического труда.
  • Не стоит употреблять мясо и алкогольные напитки.
  • Не выбрасывайте остатки еды, а отдайте их нуждающимся. Если на столе остались хлебные крошки не сметайте их, а отдайте домашним животным.
  • Также в этот день нельзя ссориться и желать зла. Считается, что все плохие помыслы на Рождество Пресвятой Богородицы вернутся в жизнь желающего втройне.

Теперь вы знаете, как правильно провести Рождество Пресвятой Богородицы. Счастливого празднества!

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