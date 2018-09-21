Сегодня, 21 сентября украинцы будут праздновать Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник посвящен рождению матери Иисуса Христа – Марии, в семье праведных Иоакима и Анны. Ясновидящая и участница 18 сезона «Битвы экстрасенсов» Фекла рассказала, что необходимо делать в этот день.

21 сентября православные христиане издавна обращались к Пресвятой Богородице. Они просили благословения и защиты, а также благодарили и почитали Деву Марию. Рождество Пресвятой Богородицы входит в список самых важных православных праздников в году, соответственно, этот день окутан многими традициями и запретами.

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Рождество Пресвятой Богородицы: что можно делать 21 сентября



Как рассказала ясновидящая Фекла, именно в этот день желательно возносить молитвы и проводить обряды:

Молитвы об избавлении от бесплодия и от духовной пустоты будут особенно действенными, как и обряды на зачатие.

Не лишним будет попросить у Матери Божией семейного счастья – эти мольбы также будут услышаны.

Фекла отмечает, что для благополучия в доме принято утром идти в храм и ставить свечи к иконе Пресвятой Богородицы : « На низ свечи одевается листочек, на котором пишутся просьбы к Марии Богородице. Затем смотрим: с какой стороны листочек обгорит – та просьба и будет исполнена. А если сгорит весь лист – все просьбы были услышаны » .

Для приумножения красоты экстрасенс советует умываться до восхода солнца водой из источника или реки.

По словам Феклы, хорошо в этот день сжечь старую обувь и одежду в костре . Такой обряд проводится для избавления от порч и негативов.

Детей следует обязательно искупать с молитвой к Пресвятой Богородице – для очищения и защиты.

Ясновидящая при этом отмечает, что если в этот день руки испачкаются в чем-то черном – следует ждать хорошего предложения или карьерного роста.

Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 21 сентября



Как и во многие православные праздники, на Рождество Пресвятой Богородицы можно делать далеко не все:

Лучше отказаться от занятия уборкой и любого тяжелого физического труда.

Не стоит употреблять мясо и алкогольные напитки .

Не выбрасывайте остатки еды , а отдайте их нуждающимся. Если на столе остались хлебные крошки – не сметайте их, а отдайте домашним животным.

Также в этот день нельзя ссориться и желать зла . Считается, что все плохие помыслы на Рождество Пресвятой Богородицы вернутся в жизнь желающего втройне.

Теперь вы знаете, как правильно провести Рождество Пресвятой Богородицы. Счастливого празднества!

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