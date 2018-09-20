Сегодня ведущий шоу «Х-фактор»-9 Андрей Бедняков и его супруга Анастасия Короткая отмечают трехлетие дочери. Более подробно читайте в материале.

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Дочери ведущего Ксении сегодня исполнилось три года. Андрей Бедняков поделился радостной новостью с подписчиками в сети Instagram:



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Бедняков (@biedniakov) 20 Сен 2018 в 5:56 PDT

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Напомним, Андрей Бедняков и Настя Короткая, познакомились еще во время игр в КВН. До свадьбы влюбленные встречались шесть лет. Предложение руки и сердца ведущий «Х-фактор»-9 Андрей сделал Насте в Нью-Йорке. Свадьба состоялась 1 сентября 2014 года, а в 2015 году супруги объявили о радостном событии – на свет появилась их дочь Ксения.

Уже в эту субботу вы сможете увидеть Андрея Беднякова в роли ведущего 9 сезона «Х-фактор». Не пропустите 22 сентября новый выпуск «Х-фактор»-9 в 19:00 на телеканале СТБ.

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