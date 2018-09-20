Настя Каменских подготовила для поклонников особенный сюрприз — презентацию нового клипа. Читайте подробнее.

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Сегодня судья шоу «Х-фактор»-9 Настя Каменских объявила дату релиза видеоклипа на новый хит! Презентация ролика «Peligroso» состоится 20 сентября в 20:10 на официальном YouTube-канале NK и главном музыкальном телеканале страны М1.

«Peligroso» в переводе с испанского означает «опасный». Что же такого нам подготовила звезда?

Настя Каменских — украинская певица, телеведущая, судья самого грандиозного вокального шоу страны «Х-фактор». Певица уже более 10 лет является любимицей публики, обладательницей огромного количества наград, а также эталоном красоты и успеха.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 20 Сен 2018 в 12:13 PDT

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Уже в эту субботу, 22 сентября, вы увидите любимицу миллионов в продолжении 9 сезона шоу «Х-фактор». Кастинг во Львове удивит вас невероятной импровизацией судей на сцене проекта. Такого вы еще не видели — не пропустите!

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