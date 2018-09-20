Стартовали съемки сериалити «7 Я Розы» про семью Розы Аль-Намри

Ведущая пост-шоу «Холостяк» Роза Аль-Намри станет главной героиней в шоу про свою семью. В сериалити Нового канала «7 Я Розы» принимают участие почти все родственники звезды. Подробнее о новом проекте с участием телеведущей Розы Аль-Намри читайте в нашем материале.

На Новом канале стартовали съемки реалити-шоу про семью Розы Аль-Намри, которое называется «7 Я Розы». Об этом Роза написала на своей странице в социальной сети:

«Грандиозная новость, которую мы готовы рассказать! Теперь моя жизнь принадлежит вам!».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) 20 Сен 2018 в 3:22 PDT

Кроме того, Роза поблагодарила своих родных за участие в сериалити «7 Я Розы». Так как для ее родственников опыт работы перед камерами является чем-то новым, телеведущая призналась, что переживала. Однако все справляются отлично, и она рада результатам работы:

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«Огромное спасибо моим родным за то, что они, будучи непубличными людьми, согласились стать частью грандиозного телепроекта. Теперь жизнь нашей семьи принадлежит телезрителям. И это такой кайф! Главный в нашем доме отец, и только он принимает все важные решения. Жизнь этого проекта всецело зависела от него. И я счастлива, что папа поддержал идею. Очень переживала во время съемки, где принимала участие почти вся семья. Но все прошло отлично! Родители вели себя так, будто работают на ТВ всю жизнь. Мама после мне сказала: «Не понимаю, почему ты жалуешься, что устаешь от работы на съемках. Это же так легко!».

Съемки «7 Я Розы» проходят в Киеве в доме семьи Аль-Намри, столичных парках, кафе и ресторанах.

Премьера сериалити в эфире Нового канала запланирована на весну 2019 года.

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