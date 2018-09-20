Четвертая неделя проекта «Зважені та щасливі»-8 начнется для жителей лагеря с потрясающего сюрприза. Родители и дети получат сообщения от своих кумиров! Олег Винник, Верка Сердючка, группы THEHARDKISS, «НеАнгелы», «Оторвальд», «Антитіла», «ТІК», «СКАЙ» и другие предложат самым тяжелым людям страны встретиться лично. Но воплотиться в жизнь сможет только одна мечта.

В четвертом выпуске «Зважені та щасливі»-8 самым тяжелым людям страны придется перевоплотиться в талантливых танцовщиков. Но и это еще не все. Чтобы завоевать встречу с кумиром, командам придется сойтись в танцевальных батлах по двое. Выносить приговор в поединках будет эпатажная звезда украинского шоу-бизнеса — Дмитрий Коляденко.

Кроме того, встреча только одна, а в семье у каждого свои предпочтения. Поэтому на первом испытании родителям и детям придется пойти друг против друга, чтобы выяснить, за воплощение чьей мечты команда будет танцевать в дуэли.

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И самое интересное. Участники вспомнят 90-е годы, а именно, как в те времена перематывали кассеты! Родителям и детям придется бежать друг против друга внутри шпули. Кто больше намотает пленки — тот и осуществит свою мечту.

Так кто возьмет верх — взрослые или молодежь? Удастся ли родителям и детям достичь понимания, когда придется между собой решать, кто пойдет на свидание со звездой? И, наконец, удастся ли самым тяжелым людям страны освоить хотя бы одно танцевальное па? Кого выделит эпатажный Дима Коляденко? И кто в конце концов воплотит вожделенную мечту — познакомиться с любимым кумиром?

Ответы уже в этот четверг в 20.00! Станьте свидетелями захватывающей танцевальной феерии!

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Video: Четвертый выпуск «Зважені та щасливі»-8 будет танцевальным для участников Зважені та щасливі 8 сезон 4 выпуск станет танцевальным. Участникам Зважені та щасливі 2018 в четвертом выпуске придется научиться танцевать

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