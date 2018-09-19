Предыдущий выпуск «МастерШеф»-2018 показал шпионские способности участников. Кулинары уже подружились и с полуслова понимают друг друга. Но правильно ли участники услышали своего капитана? Узнаем в 8 выпуске «МастерШеф»-8.

В 8 выпуске мы узнаем, как кулинары-аматоры справятся со вторым конкурсом первого дня. Смогли ли капитаны правильно использовать шифр и донести секретный рецепт до «своих», чтобы команда-противник не угадала ни один ингредиент?

Далее участники попытаются объединиться с природой. Как кулинары будут творить в полях? Смогут ли найти общий язык в новых условиях?

Участникам придется добывать ингредиенты в огороде, роясь в земле, бегать за «куриным филе» по двору, а мужчины будут рубить дрова!

И, конечно, кому-то придется навсегда попрощаться с кухней «МастерШеф».

Все это увидим уже сегодня в 8 выпуске «МастерШеф»-2018.

Больше на тему: Эксклюзивные фото закулисья «МастерШеф»-8: участники за кадром

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.