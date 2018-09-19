В октябре традиционно состоится переход на зимнее время. Какого числа следует перевести стрелки часов назад в 2018 году и как избежать стресса от изменений, читайте в нашем материале! Звезды телеканала СТБ — Даша Трегубова, Анна Кушнерук и Татьяна Высоцкая — рассказали, как на них влияет перевод часов.



По традиции в последнее воскресенье октября 2018 года в Украине состоится переход на зимнее время. В ночь с 27 на 28 октября в 4 утра стрелки часов нужно перевести на час назад. В 2011 году в Украине уже была попытка отменить перевод часов, но она оказалась неудачной, и мы продолжаем переходить на зимнее время из-за кратковременности светлой поры суток еще с 1981 года.

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Ученые утверждают, что человеческий организм переносит гораздо легче переход на зимнее время, нежели на летнее. Но, невзирая на лишний час сна, нам все равно трудно привыкнуть к новому режиму. В случае перехода на зимнее время возможны ухудшение самочувствия, снижение иммунитета и нарушение сна. Поэтому на адаптацию нужна минимум неделя.

Если соблюдать простые правила, дискомфорт от перевода стрелок часов на зимнее время в 2018 году будет минимальным:

Дайте организму отдохнуть, не перегружайте себя лишними делами. Старайтесь избегать физических и эмоциональных нагрузок.

Соблюдайте правильный рацион. Откажитесь от алкоголя и вредной пищи, пейте больше воды.

За неделю до перевода часов на зимнее время соблюдайте правило: каждый день ложиться спать на 15 мин. раньше, чем обычно.

Научитесь правильно расслабляться. Вечером перед сном старайтесь принимать теплую ванну, пейте травяные чаи и настраивайте себя только на позитивные мысли.

Прогулки — лучшая панацея. Чтобы ваш организм вырабатывал эндорфины, больше гуляйте на свежем воздухе в приятной компании.

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Звезды телеканала СТБ – Даша Трегубова, Анна Кушнерук и Татьяна Высоцкая – рассказали, как на их организм влияет перевод часов на зимнее время. Также известные красавицы поделились секретами, как им удается всегда быть в прекрасной форме.

«Я обычно ложусь довольно поздно — около полуночи, и встаю рано, чтобы ехать на съемку. Поэтому любые переводы времени требуют от меня определенной внутренней перестройки. Насчет хорошей формы, то я обычно осенью и зимой принимаю витамины, помогающие мне аккумулировать энергию. Несколько лет назад нашла необычное средство — исландский мох. Он помогает всегда быть в тонусе. А вообще надо любить всех и все, что тебя окружает. И, конечно же, дело, которым занимаешься! Тогда утренние подъемы не будут раздражать», — поделилась своим секретом Даша Трегубова.

Анна Кушнерук рассказала, что не является поклонницей перевода часов, но во всем старается находить свои прелести. Например, утром зимой можно побыть на час дольше дома. Сама Анна встает рано, примерно в 5–6 утра. Она хорошо себя чувствует благодаря режиму и своим любимым ритуалам.

Татьяна Высоцкая также дала комментарий: «Очень не люблю эти временные прыжки. Переход на летнее время ворует у меня целый час такого важного сна. Ведь, как мама школьника, я просыпаюсь в 7 утра. А зимний переход ворует целый час светлой части дня. Разве не депрессивно — еще нет и 17 часов, а уже темнота вокруг?! Если проще, я против перевода часов! По поводу прекрасной формы… На самом деле не считаю, что я в прекрасной форме. Вот сейчас уговариваю собственную лень серьезно взяться за себя в тренажерном зале. Надо укрепить спину, да и вообще держать мышцы в тонусе. Мне повезло, что гены не дают потерять естественную форму. Ну, и я ее пока еще не потеряла (смеется)».

Не забудьте перейти на зимнее время и прислушайтесь к советам наших звезд.

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