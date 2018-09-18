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Телеканал СТБ / Модные прически и укладки на длинные волосы: выбор звезд СТБ в 2018 году

Модные прически и укладки на длинные волосы: выбор звезд СТБ в 2018 году

Телеканал СТБ

Длинные волосы — это то, что никогда не выйдет из моды. Они делают любую девушку женственной и утонченной. Но чтобы выглядеть на все 100%, мало просто отрастить волосы, за ними нужен еще и постоянный уход. Не менее важно и подобрать для себя идеальную укладку. Самые трендовые прически и укладки на длинные волосы на примерах звезд СТБ в нашем материале!

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Каскад

Обладательницы длинных волос знают, что под их тяжестью часто теряется объем. А постоянные начесы могут быстро травмировать ваши волосы. Поэтому идеальным вариантом будет сделать прическу каскад. Она придаст волосам необходимый объем и добавит вашему образу романтики. Также в 2018 году модно слегка подкручивать пряди.

Стрижку каскад предпочитает Елена Мельник  — визажист и эксперт «Все буде добре».

«У меня достаточно тонкие волосы, поэтому стрижки с ровным срезом мне не подходят. Именно каскад визуально делает прическу более объемной», делится Елена.  «Если вы хотите, чтобы волосы казались гуще и пышнее, я также рекомендую наносить на корни сухой шампунь».

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Длинная челка набок

На пике популярности в 2018 находится длинная челка. Ее лучше всего зачесывать набок, это придаст вашему образу сексуальности и загадочности. Плюс такой укладки еще и в том, что она отлично корректирует овал лица и способна разнообразить любую стрижку.

Несмотря на то, что ведущая «Світами за скарбами» Роза Аль-Намри зачастую предпочитает пробор посередине, прически с челкой, уложенной набок, ей невероятно идут.

А вот Мирослава Ульянина, под чутким руководством которой будут идти к намеченной цели участники проекта «Зважені та щасливі», довольно часто появляется с такой прической.

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Удлиненный боб

Уже много лет прическа боб не выходит из моды. Останется она в тренде и в 2018 году. Ее преимущество в том, что волосы всегда выглядят объемно, такая прическа подчеркивает взгляд, а сделать ее можно как на прямые, так и на вьющиеся волосы. В 2018 смело делайте прическу боб с прямой или ассиметричной челкой на свое усмотрение. Римма, участница «Холостяк»-8, которая запомнилась зрителям не только взрывным характером, но и тем, что покинула проект с полицией, выбирает удлиненный боб. 

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Также этой весной новую стрижку попробовала судья Нацотбора на Евровидение-2018 Джамала.

Кроме того, поклонницей удлиненного боба является победительница 17 сезона «Битвы экстрасенсов», ведьма-отшельница Ольга Янковская

Косы, плетения

Коса – это универсальная прическа на длинные волосы, которая никогда не выйдет из моды. Есть множество вариаций плетений, и каждая девушка может подобрать то, что ей по душе. В 2018 году в моде как обыкновенные косы, так и боковые, разнообразные жгуты и корзинки.

Женственный образ с косичками неоднократно примеряла судья «Х-фактор» Настя Каменских.

Если на отдыхе и в повседневной жизни популярная исполнительница появлялась с двумя игривыми косичками, то для более вечернего образа Настя Каменских выбрала высокий тугой хвост с косой.

Платки

Однотонные, яркие, из легких и плотных тканей все варианты платков и повязок на пике популярности в 2018 году. Такой вариант прически прекрасный способ разнообразить свой образ. Кроме того, делается такая прическа очень легко и быстро.

Если вам хочется добавить к наряду «перчинку», советуем остановиться на коротком платке-бандане, завязав его концы наверху, как это сделала Лена Мельник.

А благодаря более объемному платку Иванна, победительница 8 сезона проекта «Холостяк», создала модную в этом сезоне прическу в стиле бохо.

 

Ровный срез

Актуальной прической для прямых длинных волос в 2018 году останется идеально ровный срез. Подчеркнуть геометрию лучше всего идеально ровной и четкой челкой, без плавных переходов. Чтобы остриженные ровно волосы выглядели эффектно, они должны быть густыми и крепкими, без секущихся кончиков. Отличный пример  Юлия Бортник. Ведущая проектов «Давай поговоримо про секс» и «Ультиматум» часто появляется в кадре с распущенными волосами, демонстрируя их красоту и ухоженность.

 

Также прическу с ровным срезом может себе позволить Вита Евтушина ведущая «Вікна-Новини».

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