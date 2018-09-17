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Телеканал СТБ / В новом спецпроекте «Вікна-новини» покажут, как предотвратить климатическую катастрофу

В новом спецпроекте «Вікна-новини» покажут, как предотвратить климатическую катастрофу

Телеканал СТБ

17 сентября в программе «Вікна-новини» на СТБ стартует спецпроект «Клімат-контроль» корреспондента Яны Брензей. В цикле сюжетов речь пойдет о том, как спасти человечество от климатической катастрофы и каким образом каждый из нас может повлиять на объемы выбросов парниковых газов в атмосферу. Телезрители станут свидетелями уникального эксперимента, в котором примет участие обычная украинская семья.

«Мы взялись за тему глобального изменения климата, потому что, несмотря на ужасающие последствия этого процесса, она находится на периферии внимания украинцев. И это подтверждают социологические исследования: представьте себе,  только 16% опрошенных в Украине считают изменение климата проблемой. И это в то время, когда о ней на международном уровне говорят все – ученые, политики, даже голливудские звезды!» – рассказывает автор спецпроекта Яна Брензей.

Вікна «Клімат-контроль»

Яна Брензей также отмечает, что об изменении климата сняты десятки документальных фильмов, которые показывают, какие ужасные изменения происходят в нашем мире и будут происходить в будущем из-за повышения глобальной температуры.

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«Мы решили не повторяться и посмотреть на эту тему под другим углом. А именно – показать, как каждый из нас может присоединиться к борьбе с теми апокалиптическими процессами, которые приближаются. Вместе с обычной украинской семьей мы провели уникальный эксперимент, по результатам которого узнали, насколько изменение наших бытовых привычек может сократить объемы выбросов парниковых газов – главных виновников изменения климата», – отмечает Яна Брензей.

Вікна «Клімат-контроль»

Семье было предложено изменить несколько бытовых привычек. В течение недели супруги выполняли задания, направленные на сбережение энергоресурсов, топлива, на уменьшение количества отходов. Члены семьи заменили обычные лампочки энергоэффективными, начали выключать электроприборы из розеток, когда не пользуются ими, и экономнее использовать горячую воду.

Вікна «Клімат-контроль»

Главе семьи было предложено попробовать ездить за рулем с меньшим использованием топлива, а также на один день отказаться от автомобиля в пользу общественного транспорта. Его супруга была ответственна за мусор – она ​​попыталась отказаться от одноразового полиэтилена и пластика, ходила в магазин со своими сумками, начала сортировать отходы. Таким образом, команда выяснила, насколько семье удалось уменьшить объемы выбросов парниковых газов по сравнению с обычной неделей. Как сообщает Яна Брензей, полученные цифры – удивляют. А если умножить их на 17 миллионов украинских домохозяйств, то результат будет просто поразительным.

Вікна «Клімат-контроль»

Смотрите спецпроект «Клімат-контроль» с 17 по 21 сентября в программе «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.

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