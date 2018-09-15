В выпуске 3 «Х-фактор» 9 сезон мы увидим отборочные кастинги в Мариуполе. Участники заставят судей испытать всю гамму чувств — от шока до безудержного смеха. Что еще интересного вы увидите в выпуске 3 «Х-фактор»-2018, читайте далее.

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В третьем выпуске после трех литров компота попробует свои силы молодая группа, сочинившая будущий хит. Ребята уверены в своем успехе и готовы «порвать зал». Но что же так рассмешит судей?

Смотреть онлайн Х-фактор 9 сезон 3 выпуск кастинг в Мариуполе от 15.09.2018

Video: «Х-фактор»-9: чего ждать от третьего кастинга в Мариуполе В выпуске 3 Х-фактор 9 сезон участники заставят судей испытать всю гамму чувств — от шока до безудержного смеха

Также на кастинг придет шестнадцатилетний парень с историей о своей любви. Кто из нас помнит, что такое первая серьезная влюбленность? Когда все внутри переворачивается, мысли только о возлюбленной, когда от волнения перехватывает дыхание… Не хватает сил признаться в любви — пой.

Смотреть онлайн «Х-фактор»-2018 выпуск 2 сезон 9

Сможет ли парень побороть свой страх, узнаете уже совсем скоро — 15 сентября в 19:00 на телеканале СТБ!

Смотрите видеоанонс выпуска 3 «Х-фактор»-9 прямо сейчас!

Video: «Х-фактор»-9: чего ждать от третьего кастинга в Мариуполе В выпуске 3 Х-фактор 9 сезон участники заставят судей испытать всю гамму чувств — от шока до безудержного смеха

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