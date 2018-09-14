Популярная украинская телеведущая шоу «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова недавно рассказала о главных уроках жизни. А сегодня она похвасталась тем, что украсила обложку двух популярных глянцевых журналов. Подробности — в материале!

Даша Трегубова — одна из самых красивых и женственных телезвезд страны. Актриса, продюсер, эксперт различных проектов телеканала СТБ — ее с уверенностью можно назвать иконой стиля. В этом также уверены глянцевые журналы Украины.

На своей странице Instagram звезда поделилась новостью: она появилась на обложках двух глянцевых изданий. В посте она интересуется у поклонников, какая обложка лучше.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Tregubova (@dasha.tregubova) 13 Сен 2018 в 8:35 PDT



Напомним, Даша Трегубова вместе с участниками проекта «Цієї миті рік потому» пообещала исполнить свою мечту — спеть сложную песню. Чтобы увидеть, как ведущая добивается своей цели, следите за новостями в социальных сетях СТБ.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ