Популярная украинская телеведущая шоу «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова недавно рассказала о главных уроках жизни. А сегодня она похвасталась тем, что украсила обложку двух популярных глянцевых журналов. Подробности — в материале!
Даша Трегубова — одна из самых красивых и женственных телезвезд страны. Актриса, продюсер, эксперт различных проектов телеканала СТБ — ее с уверенностью можно назвать иконой стиля. В этом также уверены глянцевые журналы Украины.
На своей странице Instagram звезда поделилась новостью: она появилась на обложках двух глянцевых изданий. В посте она интересуется у поклонников, какая обложка лучше.
Напомним, Даша Трегубова вместе с участниками проекта «Цієї миті рік потому» пообещала исполнить свою мечту — спеть сложную песню. Чтобы увидеть, как ведущая добивается своей цели, следите за новостями в социальных сетях СТБ.