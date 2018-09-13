На телеканале СТБ лирическая комедия «Сдается домик у моря» переносит нас в солнечную Одессу и знакомит с современной южной семьей. В сериале про одесситов сыграли не только известные украинские актеры, но и белорусские. Подробнее об актерах сериала «Сдается домик у моря» читайте в материале.

Смотреть онлайн сериал Сдается домик у моря 1 серия от 27.08.2018

Смотреть онлайн сериал Сдается домик у моря 2 серия от 27.08.2018

Алеся Пуховая

Алеся Пуховая — белорусская актриса театра и кино, педагог — в лирической комедии «Сдается домик у моря» сыграла главную героиню Жанну. Жанна — оптимистичная одесситка, которая сдает свой домик в курортный сезон, тем самым зарабатывая для всей семьи.

Алеся Пуховая окончила Белорусский университет культуры и искусств по специальности «Артист эстрады разговорного жанра». После учебы актриса играла в Современном художественном театре и Новом драматическом театре «Дзе-Я?» в Минске. А в 2005 году Алеся стала актрисой Театра-студии киноактера. Кроме того, Алеся Пуховая преподает сценическую речь в Белорусском университете культуры и искусств.

В кино Алеся Пуховая снимается с 2003 года, первыми ее картинами стали «Герой нашего племени» (роль Анечки) и «Вокзал».

Также актриса получила диплом за лучший актерский дебют на XII Международном кинофестивале стран содружества независимых государств и Балтии «Лiстапад-2005».

Анатолий Зиновенко

Анатолий Зиновенко — известный украинский актер театра и кино — сыграл в сериале «Сдается домик у моря» мужа главной героини. Леонид — одессит без чувства юмора, ответственный, правильный и честный. Такое амплуа и сам жанр картины — новые для Анатолия Зиновенко, ведь раньше он играл военных, милиционеров и даже Сталина!

Анатолий Зиновенко закончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Дебютировал в кино в 2003 году: тогда он сыграл археолога Гришу в сериале «Веселая компания». И на сегодня в послужном списке актера уже порядка 120 работ.

Кроме того, Анатолий Зиновенко — мастер дубляжа и озвучивания фильмов. Например, на телеканале СТБ он озвучивает Хаяла Алекперова.

Дмитрий Суржиков

Украинский актер Дмитрий Суржиков исполнил роль бывшего мужа главной героини. Боря попросился пожить в доме Жанны — и таким образом под одной крышей оказались бывший и нынешний мужья.

Дмитрий Суржиков окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. После — играл в Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра. А с 2015 года служит актером киевского Молодого театра.

Кроме актерской игры, Дмитрий выступает еще и как режиссер, сценарист и продюсер. Так, например, в 2010 году он снял короткометражный фильм «Мама».

В 2015 году Дмитрий получил премию «Киевская пектораль» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» (роль Мервина в картине «Однорукий»). А в 2017 Дмитрий Суржиков стал Заслуженным артистом Украины.

Георгий Петренко



Георгий Петренко — белорусский актер, который сыграл в сериале «Сдается домик у моря» старшего сына главной героини Жанны. Никита — симпатичный и самоуверенный, готов работать, только если можно заработать быстро и много.

Георгий Петренко в 2015 году окончил Белорусскую государственную академию искусств, курс Л. А. Монаковой. Впервые сыграл в кино в 2012 году в сериале

«Прокурорская проверка». Сейчас на счету у Никиты 15 ролей в таких картинах: «Первая любовь», «Доброе имя», «Новогодний папа», «Возвращение Мухтара-10», «Фамильные ценности», «Последний мент», «Мухтар. Новый след» и других.

Никита Балев

Никита Балев — украинский актер — сыграл младшего сына Марка в фильме «Сдается домик у моря». Марк — маленький манипулятор, который ловко меняет маски и использует в своих целях всех членов семьи.

Никита играет в кино с 2015 года, дебютировав в картине «Три дороги». Среди других картин: «Нити судьбы», «Певица», «Черговий лікар», «Покоївка»,

«Школа», «По законам военного времени-2», «Родная кровь».

Вера Кавалерова

Вера Кавалерова — советская и белорусская артистка театра и кино — в сериале «Сдается домик у моря» играет маму главной героини. Властная Сима Марковна приезжает к дочери под предлогом похорон подруги, хотя на самом деле проиграла в казино.

Вера Ильинична сыграла более 100 ролей в Белорусском республиканском театре юного зрителя.

В 1991 году Вера Ильинична стала заслуженной артисткой Республики Беларусь. А в 2012 году актрису удостоили медалью Франциска Скорины.

Сейчас Вера Ильинична остается ведущим мастером сцены.

Юлия Гершаник

Смотреть онлайн Сдается домик у моря 7 серия от 03.09.2018

Юлия Гершаник — украинская актриса, которая сыграла в картине «Сдается домик у моря» дочь Лизу. После несчастливой любви Лиза мечтает найти своего мужчину и построить семью.

Юлия Гершаник в 2008 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К.Карпенко-Карого. Юлия работала в Николаевском молодежном театре и Николаевском художественном русском драматическом театре.

В кино Юлия играет с 2005 года, снявшись в эпизоде сериала «Леся + Рома». Сейчас в послужном списке у Юлии насчитывается более 50 работ.

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