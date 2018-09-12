Третий выпуск проекта «Зважені та щасливі»-8 посвящен воспоминаниям прошлого. Мы увидим испытания, в которых семьи вернутся в детство и наденут подгузники! Родители и дети пойдут по разным путям и встретятся уже на финише. «Зважених» ждут новые физические и моральные испытания, а также битва черных за жизнь на проекте.

Толстякам необходимо преодолеть дистанцию ​​в 1,5 километра, вдоль которой они будут видеть вопросы, написанные мелом на асфальте. Они касаются детства и молодости партнера. Ответы будут находиться рядом — на пазлах, с другой стороны которых — фрагмент логотипа «Зважені та щасливі». Задача участника — выбрать пазл с правильным ответом и донести его до финиша.

А также Василий Вирастюк подготовит сюрприз для своих подопечных и устроит им тренировки с олимпийским призером по греко-римской борьбе Жаном Беленюком. Не пропустите, как девушки будут бороться за благосклонность нового привлекательного тренера. И удастся ли борцу обуздать строптивую Евгению Маркову?

В конце недели участников ждет самое страшная битва лузеров за все сезоны шоу «Зважені та щасливі»-8. Ведь им придется столкнуться со своими самыми сокровенными страхами. По условиям битвы, дети будут прикованы на дне ямы, и каждые три минуты на них будут сыпаться тараканы, потом мыши. А родители должны пробиться сквозь три стены плотной паутины из пленки, чтобы освободить свое чадо. Семья, которая первой выберется из ямы, останется худеть в лагере, а две другие — пойдут на голосование, где их судьбу решат остальные участники.

Какая семья первой покинет проект «Зважені та щасливі» навсегда? Ответ — уже в этот четверг! Поэтому включайте телевизор в 20:00, чтобы первыми узнать, суждено ли вашим фаворитам продолжить соревнования в самом весомом шоу страны.

Video: Что ждет участников проекта «Зважені та щасливі»-8 в третьем выпуске Третий выпуск проекта Зважені та щасливі-8 посвящен воспоминаниям прошлого. Мы увидим испытания, в которых семьи вернутся в детство и наденут подгузники!

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