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Телеканал СТБ / Выходные в сентябре 2018 в Украине: сколько будут отдыхать украинцы и как их проведут звезды СТБ

Выходные в сентябре 2018 в Украине: сколько будут отдыхать украинцы и как их проведут звезды СТБ

Телеканал СТБ

Осень вовсю набирает обороты, украинцы вернулись из отпусков и погрузились в трудовые будни. И многих уже интересует вопрос, ждать ли в сентябре дополнительных выходных? Сколько выходных дней будет в сентябре 2018 и какие праздники будем отмечать, читайте в материале.

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Когда выходные в сентябре 2018

Сентябрь не будет баловать украинцев дополнительными выходными — в этом месяце нет официальных праздников. Но обычных выходных дней в сентябре 2018 намного больше — десять вместо восьми. Дело в том, что месяц начинается и заканчивается выходными днями, а это 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 сентября. Поэтому украинцы будут работать всего 20 дней.

И хотя государственных праздничных выходных не предвидится, мы сможем отметить немало важных дат.

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Праздники в сентябре 2018

1 сентябряДень знаний

2 сентября — День предпринимателя

8 сентября —  Международный день солидарности журналистов

9 сентября —  День тестировщика

15 сентября —  День фармацевтического работника

19 сентября — День HR-менеджера

27 сентября —  День туризма

30 сентября —  Всеукраинский день библиотек

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Звезды телеканала СТБ поделились своими планами на выходные дни сентября

Например, Татьяна Высоцкая, ведущая программы «Вікна-новини», будет в этом месяце именинницей:

«Для меня осень — особенный период. И не только из-за того, что я родилась в сентябре. Это время наполняется каким-то особым смыслом и спокойствием. Я живу возле Святошинских озер, рядом есть большой сосновый парк. Очень люблю проводить там все выходные. С семьей планируем выбираться за город ловить последние лучи солнца и тепла».

Анна Кушнерук, эксперт проектов на СТБ, также поделилась своими планами:

«Осень — самое творческое и одухотворяющее время. Каждый осенний день — это праздник. Это открытие лекционного сезона. Я делаю свои волшебные вечера в гостиной. Открытие театрального сезона! А еще свадьбы, крестины, выставки! Я меняю в доме убранство каждый сезон. Осень — время клетчатых пледов, плюшевых подушек. Горшки с хризантемами, корзины с яблоками, домашние тёплые носки, обжигающий глинтвейн. Дома всегда пахнет пряно и щедро. Я праздную осень! Часто устраиваю себе выходные по будням. Уже много лет по выходным съемки и лекции».

А вот Даша Трегубова, ведущая  уникального проекта «Цієї миті рік потому»в сентябре отдыхать не планирует. 

«В сентябре будет много съемок, поэтому пока на выходные никаких планов не строю. Готовлюсь к эфирам», — комментирует Даша.

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