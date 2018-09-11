Двадцатка лучших участников «МастерШеф»-8 определена, и у кулинаров уже сформировалось мнение друг о друге. В выпуске 6 вы увидите первый выездной конкурс. Как же поведут себя участники «МастерШеф» 2018? Узнаете уже скоро на телеканале СТБ.

Первый выездной конкурс – это всегда интересно, неожиданно и эмоционально. Для участников всегда новость, куда же они попадут и что будут готовить, а главное – в каких условиях. Как поведут себя кулинары-аматоры на первом выездном конкурсе?

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В 6 выпуске «МастерШеф»-8 вы впервые увидите и услышите кулинарные и не кулинарные лайфхаки от участников шоу. Они будут завлекать прохожих купить блюдо за танец, а один участник ради победы презентует рискованный стиль приготовления и многое другое.

Уже завтра кто-то первым из двадцатки попрощается со своей мечтой и навсегда покинет 8 сезон «МастерШеф».

Кто это будет, узнаем в среду на телеканале СТБ в 20:00.

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