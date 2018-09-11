Лунный календарь может помочь каждому, если знать, как правильно его трактовать. Удачные и неблагоприятные дни, периоды для старта чего-то нового, для завершения ненужных дел — ко всему этому можно быть готовым, если знать заранее. Экстрасенсы СТБ подготовили календарь, который поможет вам правильно выбрать дни для важных событий в вашей жизни.

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Итак, в следующем месяце новолуние наступит 9 сентября. Это как раз то время, когда Луна еще не появилась, в этот период можно смело делать кардинальные шаги в плане жизненных изменений. К примеру, сменить работу, спланировать переезд или разорвать отношения с людьми, которые, кроме негатива в вашей жизни, ничего не приносят.

Период растущей Луны припадает на 10–24 сентября. В этот период нужно планировать дела, в которых вы ждете роста и развития. Например, если остричь волосы, они быстрее отрастут, станут более крепкими и сильными. Если вы хотите собрать и отложить ту или иную сумму денег или положить свои финансы в банк под процент, это также лучше делать на растущую Луну, как и заключение сделок и важных договоров.

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По лунному календарю 2018 полнолуние наступает 25 сентября. Экстрасенсы утверждают, что в полнолуние активизируется подсознание. Из-за того, что Луна находится под 180-градусным углом по отношению к Солнцу, они располагаются относительно друг друга с противоположных сторон. В этот период именно женщины часто чувствуют противостояние между душой и телом, особенно если ваша деятельность связана с творчеством.

Период убывающей Луны припадает на 1–8 сентября и 26–30 сентября. Во-первых, в это время энергия Луны направлена на избавление от всего и уменьшение: взаимодействуя с энергетикой человека, лунная энергия способна уносить из его жизни все то, что он сам считает ненужным. Во-вторых, экстрасенсы утверждают, что в это время главное не начинать новое дело, ведь оно может закончиться крахом.

Благоприятные дни: 1, 5, 10, 12, 19, 29 сентября.

Неблагоприятные дни: 4, 7, 14, 24, 28 сентября.

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