Итак, мы знаем имена счастливчиков, которые вошли в 20-ку «МастерШеф»-8. В выпуске 5 вы увидите, как проходят первые испытания лучших кулинаров-аматоров. На что же готовы участники ради победы в «МастерШеф» 2018? Подробности найдете в нашем материале.

Со скоростью гиперзвукового «Боинга» команда синих будет пролетать эстафету. Что это за задание, где ловкость так важна? Все будет получаться, пока один из участников не попадет в зону турбулентности и у него не начнут дрожать руки. Справится ли кулинар со своим состоянием и не подведет ли команду в 5 выпуске «МастерШеф»?

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Другой участник 8 сезона «МастерШеф» продемонстрирует свой метод «приготовления» еды. Разговоры с едой, по его мнению, – важный атрибут высокой кухни и просто вкусных блюд. «Соус, пожалуйста, получись» и другие заговоры для готовки.

Чем все это закончится для 20-ки кулинаров, узнаете уже завтра в 20:00 на телеканале СТБ.

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