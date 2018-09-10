Ухоженные руки – гордость каждой девушки, а маникюр – это не просто покрытие ноготков лаком, а неотъемлемая деталь завершенного образа! Какие цвета, формы и принты актуальны в маникюре осенью 2018 года? Это стоит знать каждой моднице!

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Итак, чтобы быть в тренде, обратите внимание на:

1. Разноцветный маникюр. Одними из самых актуальных цветов этой осени считаются нюдовые оттенки, особенно когда каждый ноготь окрашен в другой цвет.

2. Цвет бургунди. Для любительниц яркого образа этот вариант идеален! Если вы захотите визуально сделать маникюр мягче – добавьте блестки и линии более светлых тонов.

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3. Нюд. В этом сезоне будут невероятно популярны простота и минимализм. Аккуратный маникюр и лак прозрачного или телесного цвета – элегантно и стильно.

4. Формы. Мягкость и изящность линий – главный тренд этой осени. Квадратные и жесткие формы уходят на второй план, предпочтение отдается естественным и округлым.

5. Маленький акцент. Геометрия, градиент, кружевной маникюр, лунный нейл-арт, зигзаги и волны – всех их можно смело использовать. Актуальной также остается матовость, как в принтах, так и виде полноценного покрытия. Ближе к концу осени свое предпочтение также можно отдать и плетеному узору («свитерку»), который точно согреет вас своей красотой.

Помните, если ваши руки ухожены – вы всегда в тренде. Смело экспериментируйте с осенним маникюром!

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