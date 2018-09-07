Ведущая «Все буде добре» Надежда Матвеева, в очередной раз появилась на обложке известного глянца. Она порадовала поклонников откровенным интервью для журнала «Телегид». Всем известно, что Надежда безумно харизматична, прекрасна и знает сотни тысяч советов. Но каждый также хочет узнать, чем живет эта прекрасная женщина. Подробнее — в нашем материале.

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Вот так незаметно и приблизилось время премьеры нового сезона «Все буде добре»2018. Вокруг программы сильный ажиотаж и конечно же, к ведущей возникает масса вопросов. Но Надежда, со свойственной ей легкой улыбкой, отвечает на все, заряжая положительной энергетикой даже со страниц журнала.

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Специально для «Телегид», ведущая рассказала о нововведениях, которые ожидают новый сезон. А еще читатели несомненно будут рады узнать, как звезда провела свой летний отпуск. Ее любовь к путешествиям просто восхищает! Кстати, даже накануне выпусков ведущая успела побывать в Австрии и Турции.

В новом интервью Надя поделилась информацией о своем блоге. Например, она приоткрыла занавес на будущих героев своих видео. Все уже знают, что звезда обзавелась youtube-каналом, который даст ей отличную возможность подарить еще больше полезных советов своим поклонникам. Ведущая «Все буде добре» как настоящая энциклопедия, а самое главное, что она делиться своими знаниями с другими.

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На все достижения Наде нужно много сил и вдохновения. Откуда же любимица украинских женщин берет столько идей для творчества? Это и многое другое вы можете узнать в свежем выпуске журнала «Телегид»! Ищите в продаже с 10-го сентября!

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