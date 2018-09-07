Каждому метеозависимому человеку необходимо знать график магнитных бурь на сентябрь 2018. Читайте, когда магнитные бури в сентябре 2018 могут повлиять на нас. Календарь магнитных бурь на сентябрь 2018 поможет вам заранее подготовиться и оставаться в хорошем настроении. Ведущая «Зважені та щасливі» Мирослава Ульянина рассказала, что думает про магнитные бури и как сделать так, чтобы всегда быть в духе. Подробности – уже в материале.

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1–7 сентября

Магнитные колебания достигнут средней величины. Людям с хроническими заболеваниями важно быть предельно осторожными. В этот период необходимо поберечь себя от эмоциональных стрессов и чрезмерной физической нагрузки. Важно обратить внимание на питание. Не употребляйте тяжелую пищу, по возможности – только натуральную.

8–14 сентября

Это опасный период для гипертоников, сердечников. Проводите больше времени на свежем воздухе. В случае внезапного ухудшения здоровья срочно обратитесь к врачу. В неблагоприятный период очень важен хороший сон, здоровый образ жизни. Конечно же, следует избегать стресса.

15–21 сентября

Спокойный период. Самочувствие будет в норме. Однако в какой-то момент может произойти сильная магнитная буря. Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями должны прислушаться к состоянию здоровья. Постарайтесь больше отдыхать. Также весьма полезными будут и релаксирующие процедуры.

22–30 сентября

Магнитные вспышки слабые. В такой период метеозависимым рекомендуется пить успокоительные чаи и принимать травяные ванны. Очень важно контролировать эмоциональное состояние. Если что-то пойдет не так, можно выпить успокоительное. Но постарайтесь не доводить себя до стресса и избегать негативных эмоций.

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Как справляться с плохим самочувствием

Ведущая «Зважені та щасливі» Мирослава Ульянина рассказала, как она относится к явлению магнитных бурь и как сделать так, чтобы всегда оставаться в хорошем расположении духа:

«Я не верю в то, что настроение может испортиться от магнитных бурь. Конечно, погода, другие люди на нас влияют. Люди – это зеркало, которое часто отражает все то, что происходит вокруг. Если в магазине вам кто-то не улыбнулся, а нагрубил, у вас уже от этого может ухудшиться настроение. Или, наоборот, у вас успешный проект, вы довольны собой, и несмотря на то, что на улице дождь, град, у вас будет хорошее настроение.

Нам нужно уметь управлять своими эмоциями. Нужно им не поддаваться, уметь скорректировать. Если человек уже верит, не надо убеждать его в обратном. Он должен сам захотеть и прийти к этому.

Да, я верю, что планеты, звезды на нас каким-то образом влияют. Однако подчинять свою жизнь чему-то вроде «сегодня магнитная буря, поэтому я не буду ни с кем общаться» считаю неразумным.

Но если вы уже прочитали, что в ближайшем будущем будут магнитные бури, и переживаете, что они как-то на вас повлияют, вот, что я советую. Запланируете на этот день ранний подъем, потому что утренние часы – магические. Если вы проснетесь хотя бы на час раньше и займетесь спортом, то увидите, какое хорошее настроение у вас будет. Также в этот день можете запланировать себе какую-то приятную встречу или другой приятный ритуал для себя. Для кого-то – это шопинг, для кого-то – маникюр, а для кого-то – поехать в лес, обнять дерево и прогуляться с выключенным телефоном, устроить некий социальный детокс. После этого вы увидите, что никакие магнитные бури вам не страшны».

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