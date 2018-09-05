Понедельник – день тяжелый, но мы разбавим его приятными новостями, а именно премьерой любимого телешоу «Все буде добре» 2018. 10 сентября не пропустите еще больше полезных советов от обворожительной Нади Матвеевой! Подробнее о старте нового сезона читайте в нашем материале.

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Наконец-то мы дождались приближения старта нового сезона! «Все буде добре» в обновленном формате удивит каждого! На сайте STB.UA вы сможете следить за новостями проекта и более детально читать обо всем, что было оговорено в программе. Самое интересное, что Надежда Матвеева удивит нас расследованиями, которые помогут зрителям решить их проблемы. На этом сюрпризы явно не заканчиваются.

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Всех очень интересовал вопрос о смене образа телеведущей. Так вот, по словам Нади, создатели «Все буде добре» пошли на компромисс:

«Насчет моего образа, я благодарна нашим креативным продюсерам. Ведь они разрешили мне быть в том, в чем мне очень комфортно. Так я смогу выразить более масштабный спектр мнений. Ведь я не просто добрая, заботливая и милосердная, а и современная женщина, которая может быть чем-то недовольна, бороться за справедливость, заниматься разоблачением, быть критиком. Это более живой образ, и он ближе мне. Ведь даже за время «Все буде добре» я столько всего узнала, что иногда промолчать не могу! Мой внешний образ соответствует переменам. Это, кстати, еще один вопрос к зрителям – как они это воспримут».

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Внимание! Новый сезон «Все буде добре» будет выходить в эфир в 15:20 с понедельника по четверг.

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