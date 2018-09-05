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Телеканал СТБ / Каким будет новый выпуск «Следствие ведут экстрасенсы»

Каким будет новый выпуск «Следствие ведут экстрасенсы»

Телеканал СТБ

В проекте «Следствие ведут экстрасенсы» ясновидящие отправятся к женщине, которая буквально молит о смерти! Некая сущность причиняет ей невыносимую боль и не позволяет полноценно жить. О чем расскажет сюжет от 09.09.2018, читайте далее!

Смотреть онлайн: Следствие ведут экстрасенсы выпуск 39 от 02.09.2018

следствие ведут экстрасенсыЭкстрасенсы в растерянности, ведь женщина уже доведена до отчаяния. Нечто из иного мира изводит её изнутри, причиняя невыносимую боль и сводя с ума. Женщина боится, что не сможет перенести этой напасти и уже не способна сдерживать крик — настолько сущность завладела телом героини.

Она со страхом в голосе спрашивает у экстрасенсов, ждет ли ее смерть, хотя сами ясновидящие, похоже, обескуражены не меньше. Поскольку демоническая сущность вселилась и в разум, эксперты не уверены, кто с ними общается: героиня или нечто, которое вселилось в участницу?

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Больше всего женщина мечтает изгнать из себя этого демона, который каждый день превращает её жизнь в сущий ад.

Удастся ли экстрасенсам справиться с неведомой силой? Смогут ли они понять причины происходящего и помочь героине? Смотрите видеоанонс следующего выпуска «Следствие ведут экстрасенсы» прямо сейчас!

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Video: Каким будет новый выпуск «Следствие ведут экстрасенсы»

В новом выпуске следствие ведут экстрасенсы темная сущность вселилась в женщину. Удастся ли экстрасенсам изгнать демона, читайте в материале

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