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Телеканал СТБ / Битва за продукты во 2 выпуске «Зважені та щасливі»-8 состоится над землей

Битва за продукты во 2 выпуске «Зважені та щасливі»-8 состоится над землей

Телеканал СТБ

Уже завтра, 6 сентября, во втором выпуске проекта «Зважені та щасливі» 2018 участников ждут новые соревнования, налаживание семейных отношений и, конечно же, взвешивания. Станут ли обвинения и неоправданные надежды между родителями и детьми преградой к победе и уменьшению веса? Об этом вы узнаете из нового выпуска «Зважені та щасливі»-8 в четверг в 20:00 на телеканале СТБ.

Первая неделя в лагере похудения уже позади. На первом взвешивании 8 сезона «Зважені та щасливі» Наталья и Валентина Маценко, с результатом в 2 килограмма на двоих, надели черные футболки. Поэтому на второй неделе им придется изрядно потрудиться как на соревнованиях, так и в конкурсе, чтобы не попасть под желтую линию и не покинуть лагерь без битвы за жизнь.

зважені та щасливі

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Уже в начале недели участники узнают, что начнут самостоятельно питаться. Но за продукты нужно будет побороться. Ведь все продукты будут находиться в каморке, куда пары зайдут по очереди. А вот кто первый, а кто последний — определит детская игра «крокодил». Родителям и детям придется испытать свои отношения и объясниться без слов. Ведь один участник должен будет показать определенный продукт жестами, а другой — понять партнера, держа его на высоте шести метров над землей. Кто из пар после испытания заберет больше всего продуктов? А кто, зайдя последним, будет лакомиться тем, что оставили конкуренты? Это вы увидите уже 6 сентября в 20:00.

А также второе испытание принесет трем парам бонус в виде -1 килограмма на взвешивании, а вот три семьи получат антибонус в 1 килограмм. Наказаны будут те семьи, которые не смогут уже во второй раз найти общий язык, теперь уже не видя друг друга. Участников ждет холодная вода, вопросы личного характера и незаурядные эмоциональные срывы.

зважені та щасливі

Смотрите 2 выпуск «Зважені та щасливі»-8  в четверг в 20:00 на телеканале СТБ.

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