Завтра выйдет уже четвертый выпуск любимого кулинарного шоу «МастерШеф» 8 сезон. В новом выпуске судьи выберут двадцатку лучших поваров-аматоров. Кто же достоин бороться за право стать победителем «МастерШеф»-8? Узнаем завтра в 20.00 на телеканале СТБ.

Любители готовить собрались под одной крышей проекта «МастерШеф»-8 ,чтобы доказать себе и всей стране – они могут стать лучшими шефами-аматорами Украины.

В 4 выпуске кандидаты на белый фартук будут испытывать свою кулинарную логику. С помощью самых разных предметов участникам нужно будет разгадать рецепт блюда. Кастаньеты, Испания, паэлья, чтение стихов от аматоров, Ван Гог или Сковорода, понять по нотам, что в блюде нужна фасоль и другие кулинарные ребусы.

Впервые на «МастерШеф» состоится битва черных прихваток. Уже завтра мы узнаем имена двадцатки счастливчиков.

Кто же получит долгожданный белый фартук? Узнаем завтра в 20.00 на «МастерШеф»-8.

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