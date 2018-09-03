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Телеканал СТБ / «МастерШеф»-8 выпуск 3: Эктор Хименес-Браво приготовил котлету по-киевски за одну секунду

«МастерШеф»-8 выпуск 3: Эктор Хименес-Браво приготовил котлету по-киевски за одну секунду

Телеканал СТБ

Завтра выйдет третий выпуск знаменитого кулинарного шоу «МастерШеф» 8 сезон. В новом выпуске судьи будут выбирать лучших поваров Украины из 50-ти отобранных на кастинге. Кто достоин идти дальше и бороться за право стать победителем проекта? Узнаем завтра в 20.00 на телеканале СТБ.

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В первых двух выпусках «МастерШеф» 2018 судьи увидели много ярких, неординарных и влюбленных в кулинарное дело личностей. Но только 50 из них получили уникальный шанс пройти дальше и стать частью любимого кулинарного шоу Украины.

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3 выпуск будет не менее интересным. В этом эпизоде Эктор Хименес-Браво за одну секунду приготовит котлету по-киевски! Заготовка блюда будет заряжена в специальную пушку, и после выстрела она пролетит струю из муки, яиц и панировочных сухарей, обжарится в пламени и прилетит прямо во фритюр. Участники увидят все это как один миг. Для чего же судья «МастерШеф»-8 выпустил этот «снаряд»?

А кто из претендентов на белый фартук сумел лучше всех приготовить утку и пройти дальше? Узнаем уже завтра в 20.00 на «МастерШеф»-8.

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