2 сентября в эфире телеканала СТБ стартует премьера остросоциального проекта «Один за всіх» 12. В 1 выпуске зрители узнают шокирующую историю о мальчике, которого уморили голодом собственные родители. Удастся ли ведущему проекта — юристу Михаилу Присяжнюку — разобраться в этой сложной ситуации? Узнаем уже в это воскресенье в 21:00!

Этой осенью телеканал СТБ продолжит рассказывать истории людей, о которых невозможно молчать. Новый 12 сезон программы обещает еще больше шокирующих событий и гостей в студии, которых будет обсуждать вся страна. В жизни каждого героя произошло что-то ужасное. Новый ведущий проекта — юрист Михаил Присяжнюк — поможет найти правду.

Video: «Один за всіх»-12 выпуск 1: папа-депутат и горе-мать заморили голодом сына Что ждет зрителей в Один за всех 12 сезон? Выпуск 1 от 02.09.2018 выйдет в эфир уже в воскресенье! Папа-депутат и горе-мать расскажут почему заморили голодом 4-летнего Владика. А пока смотрите анонс Один за всех 12 сезон выпуск 1

В 1 выпуске проекта «Один за всіх» эксперты попытаются разобраться в сложной ситуации семьи. Папа-депутат и горе-мать заморили голодом 4-летнего сына. По словам соседей, ребенок жил в ужасных условиях, практически в собачьей будке.

Что в студии скажет отец убитого ребенка? Удалось спасти маленького мальчика от смерти? Уже в это воскресенье не упустите полный выпуск «Один за всіх» в 21:00 на телеканале СТБ!

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