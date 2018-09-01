День знаний: как звезды телеканала СТБ готовят детей к 1 сентября

Сегодня День знаний, который в Украине традиционно отмечается 1 сентября. Несмотря на то, что школьники только в понедельник пойдут в учебные заведения, поздравлять друг друга можно уже сейчас! Звезды телеканала СТБ рассказали, как они со своими детьми готовились к 1 сентября.

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Публикация от Вячеслав Узелков (@uzelkoff_official) 17 Авг 2018 в 7:52 PDT

Вячеслав Узелков, например, рассказал как они с Мариной мотивируют сына Роберта ходить в школу:

«Мы рассказываем Роберту, что если он не будет ходить в школу, то не будет уметь считать. А если не будет уметь считать, читать, писать, то потом не сможет устроится на работу. Не будет работать – не будет известен, как мама и папа. А если он хочет быть известным и чего-то добиться – надо сначала учиться. Сначала был садик, потом школа, после этого он пойдет в институт, или может быть еще один институт, как у его отца, у меня же два высших образования. И только после этого может выбрать кем хочет быть. Но сначала он должен пройти этот путь, мы так ему и говорим».

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Публикация от Юлия Бортник (@bortnikjulia) 30 Авг 2018 в 12:00 PDT

Юлия Бортник рассказала о нововведениях в школе ее сына, Матвея, и ждет ли она 1 сентября, чтобы, наконец-то, отправить его в школу: «Матвей в этом году идёт в 4 класс. Даже не вериться, что он уже заканчивает младшую школу. Я из тех мам, которые с удовольствием бы проводили все время с детьми и я не жду начала учебного года. Даже сама, как ребёнок, с нетерпением жду каникул. В этом году наша школа решила не проводить стандартную линейку 1 сентября, а вместо этого организовать арт-пикник. Дети с родителями будут играть в игры и участвовать в эстафетах. Вот это я понимаю начало учебного года! Наконец-то приходит понимание того, что детям надо прививать в первую очередь желание ходить в школу и желание учиться».

Публикация от Михаил Присяжнюк (@mikhailprisiazhniuk) 11 Авг 2018 в 4:22 PDT

Михаил Присяжнюк, например, ненавидел ходить в школу. А как к учебе относится его сын, Ваня, он по-секрету рассказал нам:

«Ваня с мамой традиционно за пять-шесть дней до 1 сентября едет и закупает себе тетрадки, книжки, рюкзаки и все необходимое. Мне тяжело ему давать какие-то напутствия, потому что я терпеть не мог школу. Это то, к чему я просто пылаю ненавистью. А для Вани это не трагедия и не смерть, надо – значит надо. Я просто ему говорю, чтобы он максимально пытался быть взрослее на учебе. Хочется, чтобы он меньше там болтал, меньше конфликтовал, чтобы понимал, что в школу в первую очередь идут за учебой, а не за развлечениями. Каждый год он меня слышит, но потом баловство берет вверх».

Но пока у звездных родителей и их детей еще есть два беззаботных выходных, и только потом начнутся оценки, домашнее задание и звонки от учителя о том, что чадо плохо себя ведет. С Днем знаний!

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