Уже завтра, 31 августа, в эфир выйдет 1 выпуск мотивационного шоу «Цієї миті рік потому». Ведущая проекта, Даша Трегубова, встретится с участниками, чтобы помочь изменить их жизнь за год.

Смотреть онлайн Цієї миті рік потому 1 сезон 1 выпуск от 31.08.2018

Video: Цієї миті рік потому: премьера шоу 31.08.2018 на СТБ (Анонс) В проекте Цієї миті рік потому 1 сезоне 1 выпуске мы увидим первых участников и их обещания

Зрителей СТБ ждут шесть невероятных историй, которые никого не оставят равнодушным. Даша Трегубова пригласит в студию гостей с необычными судьбами и поможет воплотить мечты участников в реальность.

Video: Цієї миті рік потому: премьера шоу 31.08.2018 на СТБ (Анонс) В проекте Цієї миті рік потому 1 сезоне 1 выпуске мы увидим первых участников и их обещания

В программе «Цієї миті рік потому» герои откроют занавес своей жизни и поделятся самыми сокровенными тайнами. Как им удалось преодолеть смертельные болезни? Каким способом одинокие люди нашли свою любовью? Смогли ли они достичь своей цели? И какие неожиданные подробности станут известны в студии проекта?

Смотрите уже завтра в 20:00 1 выпуск «Цієї миті рік потому» на телеканале СТБ!