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Телеканал СТБ / Как сделать оригинальный букет на 1 сентября

Как сделать оригинальный букет на 1 сентября

Телеканал СТБ

1 сентября – важный день в жизни каждого школьника. Форма отглажена, банты и галстуки ждут своего звездного часа, осталось лишь купить красивый букет для любимой учительницы. Не каждый ребенок хочет стоять на линейке с обычными цветами, поэтому родителям приходится изощряться и даже самим создавать оригинальные букеты на 1 сентября. Как это сделать в домашних условиях и какой букет понесет в школу сын тренеров «Зважені та щасливі» Вячеслава и Марины Узелковых  – читайте в материале.

aa7bb133-c5d1-4064-9072-4c97ba9161d4Существуют букеты из леденцов, шоколада, овощей, салфеток, проволоки, шариков и, конечно же, живых цветов. Приносят их в причудливых вазах из цветных карандашей или в оригинально украшенных коробочках.

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Основные советы по букету на 1 сентября

  • Букет для первоклассника не должен быть объемным и тяжелым. Вашему ребенку предстоит выстоять 30 минут или больше на торжественной линейке, держа ваше произведение искусства в руках. Что касается выбора цветов, то гладиолусы точно брать не стоит. Такой букет закроет собой почти всего малыша.
  • Для молодой учительницы лучше выбрать небольшие цветы пастельной гаммы.
  • Для учителя с большим педагогическим стажем подойдет яркий букет с крупными цветами – хризантемами или георгинами.
  • Стоит учесть и возраст ребенка. Маленький букетик подходит первоклассникам, в руках же старшеклассников он будет выглядеть нелепо.
  • Чтобы букет не пачкал руки, оберните его в упаковку.
  • Полевые цветы прекрасны своим ароматом, но также они могут спровоцировать аллергическую реакцию.
  • При выборе или самостоятельном составлении букета обратите внимание на его прочность. Если рассыпется, будет неловко.
  • Хотите, чтобы живые цветы долго оставались свежими, – купите специальную флористическую губку (пиафлор), затем поместите всю конструкцию в корзину.

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«Сладкий букет» – хит сезона. Выглядит он необычно, сразу и не догадаешься, что внутри спрятаны сладости.

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Вам понадобится:

  • разноцветные кусочки ткани, предлагаем взять белые и розовые
  • проволока или шпажки
  • ножницы
  • скотч
  • фетр или любая другая плотная ткань зеленого цвета
  • ленточки зелёного цвета, желательно в тон с плотной тканью
  • шоколадные конфеты (лучше выбрать удлиненной конусовидной или овальной формы)

Теперь наберитесь терпения, возможно, у вас не сразу получится аккуратно завернуть конфеты в ткань, чтобы они были похожи на цветок. Главное – искреннее желание сделать красивый и необычный подарок.SONY DSC

Сладкий букет тюльпанов – пошагово

  • Ткань нарезать на квадратики одинакового размера – столько, сколько цветов в вашем букете. В каждый из них заверните конфету. Шпажку просуньте сквозь конфету и зафиксируйте у основания скотчем. В результате должен получиться бутон тюльпана на длинном стебле, в цветке которого спрятана конфета.
  • Шпажку оберните зеленой ленточкой и зафиксируйте сверху и снизу скотчем.
  • Осталось добавить листочек. Его вырежьте из зеленого фетра или любой другой ткани, которая хорошо держит форму, и закрепите на стебле скотчем.
  • Аналогичным способом сделайте еще несколько цветков, сложите их в букет и перевяжите красивым бантом или лентой. Можно завернуть букет в специальную сетку для флористики, украсить бабочками, божьими коровками или бусинками.

А вот с каким букетом пойдет на 1 сентября сын  Вячеслава и Марины Узелковых Роберт:

«Букеты мы всегда покупаем. В нашей стране так принято. Мы купим букетик, и Роберт придет с цветами к учительнице. Она у него действительно прикольная, классная. Роберт любит свою учительницу, – рассказывает Вячеслав. –Тем более надо учить ребенка знакам уважения к учителям, к женщинам. Поэтому мы только за. Как я всегда говорю, неважно, какие цветы дорогие или дешевые. Главное – внимание, которое ты уделяешь женщине. Я люблю дарить Марине цветы. Покупаю те, которые хочу и когда хочу. Не покупаю, когда это обязательно в день рождения, 8 Марта. Покупаю цветы жене просто так. Гуляешь, увидел цветок, понравился, купил. Поэтому да, у Роберта будут цветы, и именно он будет дарить их своей учительнице, не родители».

Желаем вам и вашему малышу приятного знакомства с миром знаний. Пусть учёба будет лёгкой, приятной и захватывающей.

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