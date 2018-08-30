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Телеканал СТБ / Куда пойти на выходных 1–2 сентября 2018 года?

Куда пойти на выходных 1–2 сентября 2018 года?

Телеканал СТБ

Не решили, куда пойти в Киеве на выходных? Редакция сайта stb.ua подготовила для вас самые полезные и интересные мероприятия. Куда пойти в Киеве 1–2 сентября 2018 — читайте афишу мероприятий в материале.

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Джаз на крыше ЦУМа

Джаз на крыше ЦУМ

2 сентября, 19:00

ЦУМ, ул. Крещатик, 38

Стоимость: от 450 грн

Куда пойти в Киеве на выходных, чтобы  встретить закат на крыше в самом сердце города под любимые композиции? Провести романтический вечер в приятной компании? Услышать классические мелодии в неожиданных легких аранжировках? Это все о вечере на самой красивой крыше города обновленного ЦУМа. Вы проведете вечер, полный романтики и любимых мелодий в исполнении одной из лучших джазовых вокалисток Украины Ольги Лукачовой и ее джаз-бэнда.

Гамлет: Камбербэтч

Британский театр в кино

1 сентября, 18:00–21:10

Кинотеатр «Київ», ул. Большая Васильковская, 19

Стоимость: 190 грн

Куда пойти в Киеве, если соскучились по театральному сезону? В культурном центре «Кінотеатр «Київ» при поддержке Британского Совета в Украине и Арт-объединения CoolConnections будет дополнительный показ бессмертной трагедии Шекспира «Гамлет». В главной роли номинант на премию «Оскар» Бенедикт Камбербэтч. Фильм-спектакль демонстрируется на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Выставка цветов «Чарівний український міф»

Выставка цветов

2 сентября, 9:00–21:00

Новое Певческое поле, ул. Лаврская, 33

Стоимость: 50 грн – взрослый, 25 грн – детский

Для детей до 7 лет, пенсионеров, участников АТО, инвалидов 1 и 2 групп и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – вход бесплатный.

На Певческом поле ожили мифические существа давней Украины. Основной темой всех цветочных композиций станут герои древних украинских мифов и легенд. Гостям предлагают не только погрузиться в мир сказки, но и самим попробовать себя в качестве волшебников. На Певческом поле будут работать кукольные театры, веревочный парк развлечений, аттракционы и ярмарка хэндмейда. Кроме этого, разработаны уникальные мастер-классы по карвингу – художественной резьбы на овощах и фруктах.

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Craft Beer Fest

Пивной фестиваль

12 сентября, 12:00

ВДНГ, Национальный комплекс «Экспоцентр Украины», пр-т Академика Глушкова, 1

Стоимость: 150 грн

Афиша мероприятий на выходные в Киеве подсказала о грандиозном пивном фестивале. Любители пива – держитесь! На территории комплекса «Экспоцентр Украины» пройдет масштабный фестиваль крафтового пивоварения. Вас ожидают более 200 сортов пива от 40 лучших пивоварен. Хорошее настроение, пивные эксперименты, лаунж-зона, диджей-сеты и фудкорты для поддержания сил!

Фестиваль Made in Ukraine

Куда пойти на выходных

12 сентября, 10:0022:00

Контрактовая площадь

Стоимость: бесплатно

Проект Made in Ukraine – это площадка с товарами и услугами украинского производства. Фестиваль будет проходить целый день в самом сердце исторического Киева – на Контрактовой площади. Все лучшее в День знаний собрали в одном месте: ярмарка, фудкорт, живая музыка, лаунж-зоны и детские развлечения. Вы окунетесь в мир увлекательных и полезных игр. И, конечно, куда же без книг и чтения?!

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