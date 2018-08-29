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/ Телеканал СТБ Участница «Холостяк»-8 Аня пришла на кастинг «МастерШеф»
Участница « Холостяк»-8 Аня Михненко пришла покорять шоу « МастерШеф»-8! Девушка решила попробовать свои силы в кулинарии. Как и другие участники кастинга, она представила авторское блюдо. Каким был вердикт жюри? Читайте подробности.
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Самая забавная участница «Холостяк»-8 Аня Михненко пришла на кастинг восьмого сезона проекта «МастерШеф». В премьерном выпуске девушка представила собственное блюдо, назвав его «кисло-сладкой любовью».
Однако член жюри проекта Татьяна Литвинова была не согласна с Аней. По словам судьи, у девушки больше получился «кисло-жирный поцелуй»:)
Жюри сказало Ане «нет». В соцсетях зрители с грустью отметили, что с ее шутками сезон был бы намного ярче.
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Однако печалиться по этому поводу вовсе не стоит. Кто знает, возможно, скоро мы увидим Аню участницей другого проекта!
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