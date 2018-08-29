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Телеканал СТБ / Что нельзя делать на Ореховый Спас: приметы, обычаи и традиции

Что нельзя делать на Ореховый Спас: приметы, обычаи и традиции

Телеканал СТБ

Сегодня, 29 августа 2018 года, празднуется Третий Спас, который также называют Ореховым или Хлебным. Он замыкает двухнедельный Успенский пост. Существует множество примет, обычаев, традиций, а также запретов, связанных с этим днем. Что нельзя делать на Ореховый Спас 2018, а также что обязательно нужно сделать в этот день, рассказал победитель 18 сезона «Битвы экстрасенсов», жрец графической магии Каин Крамер

29 августа православные верующие отмечают последний Спас в году. В народе этот праздник именуют Ореховым или Хлебным. Названия связаны с тем, что именно в это время года обычно начинался сбор орехов, а из свежесобранной пшеницы хозяйки выпекали хлеб, который становился главным блюдом праздника. Однако, этот Спас имеет и третье название – Полотняный. В народе говорили: «Первый Спас – на воде стоят, второй Спас – яблоки едят, третий Спас – на горе полотна продают». Отсюда и название.

Традиции Третьего (Орехового) Спаса

  • По традиции в этот день из орешника заготавливали веники для бани. Считалось, что с их помощью можно было вылечить даже самые тяжелые болезни. Однако сушить эти веники нужно вдали от остальных, иначе они могут потерять целебные свойства.
  • Во многих городах устраивались ярмарки, где продавали домотканые полотна. Кроме того, считалось, что это день наиболее благоприятный для торговли.
  • Для пробного сбора урожая в этот день в лес посылали старшую женщину. Именно то количество орехов, которое она приносила, и служило мерой для всех остальных собирающих.
  • На Хлебный Спас принято устраивать семейный ужин, главным блюдом которого является свежеприготовленный хлеб, что, согласно поверьям, принесет здоровье членам семьи и достаток дому.
  • Как и в другие религиозные праздники, обязательным считается молитва и посещение богослужений.
  • Согласно поверьям, в этот день орех имеет магические свойства. Из ореховой скорлупы можно сделать настойку, которая будет помогать от болезней на протяжении всего года.
  • По традиции в этот день принято освящать орехи и заранее приготовленный из муки свежего урожая хлеб.

Что нельзя делать на Ореховый Спас

  • В этот день нельзя ссориться и желать кому-то зла. Говорят, что неприятности, которые пожелаешь другим, вернутся тебе сторицей.
  • 29 августа не принято отказывать в еде бедным и странствующим.
  • Нельзя отказываться от работы. С давних времен Хлебный Спас был днем сбора урожая перед грядущей зимой.
  • Считается, что в этот день в лесу бродит нечистая сила, потому крайне не рекомендуется ходить в лес без оберега.

Приметы и поверья

  • Много орехов на Спас – через год запасешь хлеба про запас.
  • Третий Спас на полотне, а хлебец на току.
  • Когда хороший Третий Спас – зимой будет квас.
  • Третий Спас спросит вас: хлеб жали или в тени пролежали?

В народе говорили…

  • После Успения пришло – солнце на осень пошло.
  • Ласточки улетают три раза, в три Спаса.
  • Если журавль отлетает к Третьему Спасу, то на Покров будет морозно, а нет – так и зима подождёт.

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